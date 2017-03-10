НАБУ проводит обыск в управлении ГФС в Харьковской области

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования "газового дела" бывшего нардепа Александра Онищенко проводит обыск в помещении Главного управления ГФС в Харьковской области, сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным НАБУ, обыск проводится в рамках расследования уголовного производства, по которому 2 марта задержали председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

В пресс-службе пообещали предоставить подробную информацию после проведения следственных действий в Харькове.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен.