НАБУ задержало двух сотрудников СБУ за вымогательство $50 тыс

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины за вымогательство взятки в 50 тысяч долларов, говорится в сообщении антикоррупционного ведомства в социальной сети Facebook.

По данным Бюро, 15 марта детективы ведомства под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ задержали двух работников Службы безопасности во время получения неправомерной выгоды.

"Детективами задокументирован факт вымогательства задержанными 50 тыс. долл. США и получение через посредника половины этой суммы от двух руководителей субъектов хозяйствования за неосуществление давления на их бизнес", — говорится в сообщении.

Оперативники СБУ готовят сообщения о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП, добавили в Антикоррупционном бюро.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы по процессуальному руководству военной прокуратуры разоблачили во взяточничестве полковников из пограничной службы и Генштаба Вооруженных Сил Украины, задержание проходило в Киеве.