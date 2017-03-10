НАБУ расследует дело о незаконном обогащении заместителя главы СБУ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Основанием для регистрации уголовного производства, в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, стали материалы журналистских расследований. Расследование данных фактов поручено Главному подразделению детективов Национального антикоррупционного бюро Украины", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, фамилия чиновника не называется, однако спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что дело касается Павла Демчины, который является заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Гитлянская отметила, что Демчина сам написал заявление в НАБУ по регистрации в отношении него уголовного производства.