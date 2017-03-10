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    Политика

    НАБУ расследует дело о незаконном обогащении заместителя главы СБУ

    (обновлено: )49
    Сообщается, что основанием для регистрации уголовного производства, в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, стали материалы журналистских расследований.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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    "Основанием для регистрации уголовного производства, в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, стали материалы журналистских расследований. Расследование данных фактов поручено Главному подразделению детективов Национального антикоррупционного бюро Украины", — говорится в сообщении.

    Вместе с тем, фамилия чиновника не называется, однако спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что дело касается Павла Демчины, который является заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Гитлянская отметила, что Демчина сам написал заявление в НАБУ по регистрации в отношении него уголовного производства.

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