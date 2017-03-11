НАБУ открыло дело в отношении начальника внутренней безопасности ГФС

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Начальник службы департамента внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет, ранее подавший в отставку, является фигурантом зарегистрированного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) уголовного производства о незаконном обогащении.

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Уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебный расследований 1 марта, но подозрение Шеремету еще не оглашали, говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос "Украинской правды" от 10 марта (см. ниже).

Украинская правда Уголовное производство в отношении Юрия Шеремета. Ответ НАБУ

В то же время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) не дали прямого ответа на вопрос, связано ли уголовное производство в отношении Шеремета в с делом отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

"В настоящее время в материалах уголовного производства отсутствуют фактические данные, которые бы давали основания для его объединения с другими уголовными производствами, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины", – ответили в прокуратуре.

Как сообщалось, 7 марта Шеремет заявил о намерении уволиться из ГФС для обеспечения объективности расследования в отношении Насирова. Во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения главы ГФС в качестве аргумента о необходимости заключения подозреваемого под стражу прокурор САП указал на то, что Шеремет и Насиров дружат еще со школы. И, находясь на свободе, глава ГФС сможет через начальника внутренней безопасности оказывать давление на других фигурантов дела.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Насирова доставили в Лукьяновское СИЗО во вторник, 7 марта, рано утром. После медицинского осмотра его поместили в четырехместную камеру, но только с одним сокамерником. Сразу после этого он написал заявление, что не желает каких бы то ни было контактов со СМИ, поскольку чувствует себя усталым.

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.