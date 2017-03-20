Соцсети о транше МВФ: при чем здесь блокада Донбасса? А при всем!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд опять перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине третьего транша по кредитной программе. В МВФ решили проанализировать последствия от блокады Донбасса для экономики всей страны. А ведь предполагалось, что именно в понедельник, 20 марта, Фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного кредита. С новой датой заседания Совета директоров по украинскому вопросу в МВФ пока не определились.

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Уже вторые сутки тема задержки с новым траншем от МВФ провоцирует в украинском сегменте соцсетей неимоверный ажиотаж, а также массу комментариев: "Учитывая влияние Вашингтона на МВФ, это может быть и привет АП от Трампа…" "Казалось бы, какая связь между "блокадой" Донбасса и траншем МВФ … следствие этой "блокады" за несколько грядущих месяцев отразится на табло курсов валют и, разумеется, ваших/наших кошельках. Блокадники блокировали, блокировали да выблокировали. Спасибо, Володя и Семен, помогли…", - пишут и такое в соцсетях.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook