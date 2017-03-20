Соцсети о транше МВФ: при чем здесь блокада Донбасса? А при всем!

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Международный валютный фонд опять перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине третьего транша по кредитной программе. В МВФ решили проанализировать последствия от блокады Донбасса для экономики всей страны. А ведь предполагалось, что именно в понедельник, 20 марта, Фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного кредита. С новой датой заседания Совета директоров по украинскому вопросу в МВФ пока не определились.
Читайте также: МВФ перенес транш для Украины: катастрофа или апокалипсис?
Уже вторые сутки тема задержки с новым траншем от МВФ провоцирует в украинском сегменте соцсетей неимоверный ажиотаж, а также массу комментариев: "Учитывая влияние Вашингтона на МВФ, это может быть и привет АП от Трампа…" "Казалось бы, какая связь между "блокадой" Донбасса и траншем МВФ … следствие этой "блокады" за несколько грядущих месяцев отразится на табло курсов валют и, разумеется, ваших/наших кошельках. Блокадники блокировали, блокировали да выблокировали. Спасибо, Володя и Семен, помогли…", - пишут и такое в соцсетях.