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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о транше МВФ: при чем здесь блокада Донбасса? А при всем!

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (180)

    (обновлено: )64860
    МВФ перенес рассмотрение вопроса по Украине. Такое решение вызвало в соцсетях немало вопросов: потому что ОРДЛО заблокировано, или потому что коррупция в стране?… Что же еще пишут об этом простые украинцы и весьма именитые эксперты?
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Международный валютный фонд опять перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине третьего транша по кредитной программе. В МВФ решили проанализировать последствия от блокады Донбасса для экономики всей страны. А ведь предполагалось, что именно в понедельник, 20 марта, Фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного кредита. С новой датой заседания Совета директоров по украинскому вопросу в МВФ пока не определились.

    Читайте также: МВФ перенес транш для Украины: катастрофа или апокалипсис?

    Уже вторые сутки тема задержки с новым траншем от МВФ провоцирует в украинском сегменте соцсетей неимоверный ажиотаж, а также массу комментариев: "Учитывая влияние Вашингтона на МВФ, это может быть и привет АП от Трампа…" "Казалось бы, какая связь между "блокадой" Донбасса и траншем МВФ … следствие этой "блокады" за несколько грядущих месяцев отразится на табло курсов валют и, разумеется, ваших/наших кошельках. Блокадники блокировали, блокировали да выблокировали. Спасибо, Володя и Семен, помогли…", - пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
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