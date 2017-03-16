Рада не избрала аудитора НАБУ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании в четверг отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

За проголосовали 205 (при необходимом минимуме 226) из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием произошла словесная перепалка между спикером Рады Андреем Парубием и председателем комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егором Соболевым, который обвинил Парубия в том, что тот уже "во второй раз втягивает в аферу" парламент. Голосование Соболев назвал нелегитимным.

Напомним, ранее депутаты уже рассматривали проект постановления, которым предлагалось определить кандидатом заместителя генерального инспектора департамента юстиции США Роберта Сторча. То, что кандидатом является американец, вызвало у многих недовольство. Позже нардепам предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна. Ее предложили от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".