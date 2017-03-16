Почему Парасюку и прочей "элите" ничего не будет за их подвиги

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

После очередной выходки народного депутата Владимира Парасюка, который нападал, нецензурно обзывал и провоцировал на конфликт сотрудников полиции на блокпосту в Донецкой области, никто его не привлек (пока) к уголовной ответственности. Некоторые коллеги осудили то, что он, имея мандат нардепа, нападал на полицейских, пользуясь неприкосновенностью. Но не более. А следом за ним по "схеме Парасюка", часть граждан во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом остановленная на блокпосту, отказалась проходить проверку и попытались прорваться через блокпост. А ведь каких-то три года назад эти граждане утверждали, что перед законом все равны и закон надо уважать.

Жить по-новому со старыми манерами

Три года назад члены правительства, пришедшие к власти после Майдана, уверяли, что они "не такие". Они будут жить по-другому, на одну зарплату и ближе к народу. Откажутся от привилегий — от раздачи должностей "своим людям", от кортежей, охраны, неприкосновенности и будут подчиняться только законам. Сразу после этого они начали нарушать данные народу обещания.

Дурной пример первыми подали сами же члены правительства, а за ними уже последовали те, кто только-только сменил рабочую робу и дешевый спортивный костюм, на дорогой костюм депутата или чиновника. Попытки переформатировать процессы попытались воплотить с помощью новой патрульной полицией — им приказали не бояться никого, не обращать внимания на визитки с известными именами, забыть о "блатных" номерах и наказывать всех нарушителей закона, не взирая на лица и должности. И, со всех сторон посыпались видео о том, как полицейские выписывают штрафы народным депутатам и чиновникам, и те их хвалят за принципиальность. Даже якобы наказали супругу премьер-министра Яценюка, которая решила сама, без охраны, проехаться по городу и нарушила ПДД. При этом МВД, как и прежде, сопровождала проезд кортежей новых vip-персон, в том числе и своего гражданского министра Авакова, который с первых дней на посту, разъезжал на двух бронированных Мерседесах в сопровождении джипа с охраной по "зеленому коридору".

Что позволено Юпитеру, не позволено быку

При этом, количество привилегированных, и даже тех, кто себя к ним приравнивает, за эти годы значительно увеличилось. Если раньше каждый украинец четко знал, что к числу vip-персон причислены чиновники из Администрации президента, Кабмина, мэры городов, председатели областей и районов, директора государственных концернов и предприятий и, конечно же, народные избранники всех уровней, то отныне к ним присоединились еще и герои: те, кто был на Майдане и участвовал в АТО. Они уверены, что им даны огромные привилегии и они сегодня могут делать все, что хотят. По сути, власть им дала карт бланш за все.

"После того, как несколько раз "пластмассовые" (новые патрульные полицейские) получили по шапке от бывших АТОшников, после того, как те им рассказали, кто в доме хозяин, никто с ними старается не связываться. Они же прут буром, типа им все всё должны, они за всех кровь проливали и, все в этом духе… Чуть что, сразу прикрываются героическим прошлым. Переняли манеру общения у Белого, если помните такого из "Правого сектора" в Ровно, который плохо кончил — его пристрелили во время задержания. При этом, они уверены, что у них такой же иммунитет, как у народных депутатов, их трогать нельзя. Ведь стоит задержать по делу одного, тут же налетает стая и начинается мышиная возня по "освобождению героя", сыпятся угрозы. Если у кого-то по уголовному дело проходит бывший АТОшник, можно сказать, тому не повезло, начинается прессинг", — рассказывает один из оперативных сотрудников столичного полицейского главка.

Сотрудники прокуратуры неохотно, но признаются, что им проще ходить в суд на процессы бывших чиновников, нежели по нынешней "элите".

"Такого хамства, которое сегодня присутствует в судах, такого неуважения к людям, не говоря у же о прокурорах и судьях, никогда в стране не было. Нет, ну были выпады со стороны Юлии Тимошенко, не всегда корректно вел себя Юрий Луценко в суде, но сегодня это повальное явление. Когда один из бывших участников АТО грубил и нецензурно выражался, я пыталась наказать его за поведение, но меня отговорила судья и мой начальник, сказали, молчи, потому что еще хуже будет", — рассказывает прокурор прокуратуры Киева Наталья.

Причина, как считают правоохранители в том, что еще никого и никогда серьезно не наказали за противозаконные действия. А другие видя это, перенимают такую же манеру поведения.

Пора давать сдачу

Как предполагают силовики, Парасюку и его сотоварищам, за выходки на блокпостах все снова сойдут с рук. В четверг, 16 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не получал информации от МВД о причастности народных депутатов Украины к преступлениям, совершенным в ходе блокады Донбасса. А вот советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива пообещал подстрелить организатора блокады Донбасса, депутата Верховной Рады Семена Семенченко.

"Если у меня будет возможность, я обязательно эту падлу подстрелю, потому что в данном случае по-другому мы справиться с этой ситуацией не можем. Я слишком хорошо знаю пана Семенченко, я знаю его аферистическую натуру", — заявил советник главы МВД в прямом эфире "112 канала".

А в это время, глава МВД Арсен Аваков наградил полицейских, которые пытались помешать участникам блокады Донбасса прорваться через линию разграничения на Донбассе. "За достойное выполнение службы и верность принципа равенства перед законом", как написал Аваков, они получили медали.

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"Милиция всегда была, есть и будет на страже Закона. Независимо от того, кто у власти. Считаю, действия Парасюка в отношении работников полиции — преступными. И решение Авакова о поощрении работников отличиями верное и своевременное, иначе такие "патриоты", как Парасюк доведут страну до коллапса и нивелируют действия закона. Ребятам по медали, Парасюка-под суд", — считает экс — сотрудник угрозыска Андрей Рудь.

Как считают бывшие милиционеры, украинской элите можно и нужно давать сдачи, просто у нас еще бояться это делать.