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    Аналитика и комментарии

    Почему Парасюку и прочей "элите" ничего не будет за их подвиги

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    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (145)

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    Украинская элита обнаглела, уверовав в свою безнаказанность. Уже никто никого не боится и политики соревнуются между собой в хамстве, неуправляемости и вседозволенности. Полиция с прокуратурой только разводят руками.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    После очередной выходки народного депутата Владимира Парасюка, который нападал, нецензурно обзывал и провоцировал на конфликт сотрудников полиции на блокпосту в Донецкой области, никто его не привлек (пока) к уголовной ответственности. Некоторые коллеги осудили то, что он, имея мандат нардепа, нападал на полицейских, пользуясь неприкосновенностью. Но не более. А следом за ним по "схеме Парасюка", часть граждан во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом остановленная на блокпосту, отказалась проходить проверку и попытались прорваться через блокпост. А ведь каких-то три года назад эти граждане утверждали, что перед законом все равны и закон надо уважать.

    Андрей Тетерук. Архивное фото
    УНИАН
    Тетерук: такие депутаты, как Парасюк, стране не нужны

    Жить по-новому со старыми манерами

    Три года назад члены правительства, пришедшие к власти после Майдана, уверяли, что они "не такие". Они будут жить по-другому, на одну зарплату и ближе к народу. Откажутся от привилегий — от раздачи должностей "своим людям", от кортежей, охраны, неприкосновенности и будут подчиняться только законам. Сразу после этого они начали нарушать данные народу обещания.

    Дурной пример первыми подали сами же члены правительства, а за ними уже последовали те, кто только-только сменил рабочую робу и дешевый спортивный костюм, на дорогой костюм депутата или чиновника. Попытки переформатировать процессы попытались воплотить с помощью новой патрульной полицией — им приказали не бояться никого, не обращать внимания на визитки с известными именами, забыть о "блатных" номерах и наказывать всех нарушителей закона, не взирая на лица и должности. И, со всех сторон посыпались видео о том, как полицейские выписывают штрафы народным депутатам и чиновникам, и те их хвалят за принципиальность. Даже якобы наказали супругу премьер-министра Яценюка, которая решила сама, без охраны, проехаться по городу и нарушила ПДД. При этом МВД, как и прежде, сопровождала проезд кортежей новых vip-персон, в том числе и своего гражданского министра Авакова, который с первых дней на посту, разъезжал на двух бронированных Мерседесах в сопровождении джипа с охраной по "зеленому коридору".

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    При этом, количество привилегированных, и даже тех, кто себя к ним приравнивает, за эти годы значительно увеличилось. Если раньше каждый украинец четко знал, что к числу vip-персон причислены чиновники из Администрации президента, Кабмина, мэры городов, председатели областей и районов, директора государственных концернов и предприятий и, конечно же, народные избранники всех уровней, то отныне к ним присоединились еще и герои: те, кто был на Майдане и участвовал в АТО. Они уверены, что им даны огромные привилегии и они сегодня могут делать все, что хотят. По сути, власть им дала карт бланш за все.

    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman
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    "После того, как несколько раз "пластмассовые" (новые патрульные полицейские) получили по шапке от бывших АТОшников, после того, как те им рассказали, кто в доме хозяин, никто с ними старается не связываться. Они же прут буром, типа им все всё должны, они за всех кровь проливали и, все в этом духе… Чуть что, сразу прикрываются героическим прошлым. Переняли манеру общения у Белого, если помните такого из "Правого сектора" в Ровно, который плохо кончил — его пристрелили во время задержания. При этом, они уверены, что у них такой же иммунитет, как у народных депутатов, их трогать нельзя. Ведь стоит задержать по делу одного, тут же налетает стая и начинается мышиная возня по "освобождению героя", сыпятся угрозы. Если у кого-то по уголовному дело проходит бывший АТОшник, можно сказать, тому не повезло, начинается прессинг", — рассказывает один из оперативных сотрудников столичного полицейского главка.

    Сотрудники прокуратуры неохотно, но признаются, что им проще ходить в суд на процессы бывших чиновников, нежели по нынешней "элите".

    "Такого хамства, которое сегодня присутствует в судах, такого неуважения к людям, не говоря у же о прокурорах и судьях, никогда в стране не было. Нет, ну были выпады со стороны Юлии Тимошенко, не всегда корректно вел себя Юрий Луценко в суде, но сегодня это повальное явление. Когда один из бывших участников АТО грубил и нецензурно выражался, я пыталась наказать его за поведение, но меня отговорила судья и мой начальник, сказали, молчи, потому что еще хуже будет", — рассказывает прокурор прокуратуры Киева Наталья.

    Причина, как считают правоохранители в том, что еще никого и никогда серьезно не наказали за противозаконные действия. А другие видя это, перенимают такую же манеру поведения.

    Дмитрий Раимов
    Украинское фото
    Решения СНБО, будущее Парасюка, парламентский срыв. Мнение Раимова

    Пора давать сдачу

    Как предполагают силовики, Парасюку и его сотоварищам, за выходки на блокпостах все снова сойдут с рук. В четверг, 16 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не получал информации от МВД о причастности народных депутатов Украины к преступлениям, совершенным в ходе блокады Донбасса. А вот советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива пообещал подстрелить организатора блокады Донбасса, депутата Верховной Рады Семена Семенченко.

    "Если у меня будет возможность, я обязательно эту падлу подстрелю, потому что в данном случае по-другому мы справиться с этой ситуацией не можем. Я слишком хорошо знаю пана Семенченко, я знаю его аферистическую натуру", — заявил советник главы МВД в прямом эфире "112 канала".

    А в это время, глава МВД Арсен Аваков наградил полицейских, которые пытались помешать участникам блокады Донбасса прорваться через линию разграничения на Донбассе. "За достойное выполнение службы и верность принципа равенства перед законом", как написал Аваков, они получили медали.

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    "Милиция всегда была, есть и будет на страже Закона. Независимо от того, кто у власти. Считаю, действия Парасюка в отношении работников полиции — преступными. И решение Авакова о поощрении работников отличиями верное и своевременное, иначе такие "патриоты", как Парасюк доведут страну до коллапса и нивелируют действия закона. Ребятам по медали, Парасюка-под суд", — считает экс — сотрудник угрозыска Андрей Рудь.

    Как считают бывшие милиционеры, украинской элите можно и нужно давать сдачи, просто у нас еще бояться это делать.

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