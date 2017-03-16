Силовики в Раде: Парубий приказал расследовать инцидент

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раде решили провести расследование инцидента с посещением полицейскими утреннего заседания 15 марта. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего заседания Рады.

"Я дал поручение расследовать этот инцидент. О его результатах я сообщу главе фракции и депутатам. Я провел два совещания и мы договорились, что украинский парламент должен продемонстрировать качественную работу перед обществом", – добавил он.

Парубий также прокомментировал поведение Парасюка на блокпосту близ Славянска. По его словам, такое поведение неприемлемо для народного депутата.

"Я считаю неприемлемым, когда люди, которые имеют депутатский мандат, совершают нападение на работников украинских правоохранительных органов и полицию. Мы вместе здесь создавали полицию. Мы вместе ею гордились", – подчеркнул он.

Во время утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

Ранее нардеп от "Радикальной партии "Игорь Мосийчук призвал парламент освободить Сыроид от занимаемой ею должности в связи с "односторонним решением о закрытии заседания ВРУ".