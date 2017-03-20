Украине грозит анархия из-за блокады Донбасса - Порошенко

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Президент Петр Порошенко считает, что действия организаторов блокады неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей грозят Украине анархией.

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"Все четче кристаллизируется угроза анархии и атаманщины. Ярким доказательством этого является реальные и потенциальные угрозы так называемой блокады Донбасса. Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно высчитали болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, выявили оголенный нерв", — сказал президент, выступая в понедельник на заседании совета регионов, его выступление транслирует телеканал "112. Украина".

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.