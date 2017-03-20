наверх
20.03.201712:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.05
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украине грозит анархия из-за блокады Донбасса - Порошенко

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (177)

    (обновлено: )24641
    По мнению главы государства, все четче кристаллизируется угроза анархии и атаманщины. Ярким доказательством этого является реальные и потенциальные угрозы так называемой блокады Донбасса.
    Петр Порошенко
    Президент Украины

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Президент Петр Порошенко считает, что действия организаторов блокады неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей грозят Украине анархией.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Корнейчук: Трамп фактически отказался решать вопрос Донбасса

    Читайте также: МВФ и транш: влияние блокады Донбасса очевидно – Плотников

    "Все четче кристаллизируется угроза анархии и атаманщины. Ярким доказательством этого является реальные и потенциальные угрозы так называемой блокады Донбасса. Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно высчитали болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, выявили оголенный нерв", — сказал президент, выступая в понедельник на заседании совета регионов, его выступление транслирует телеканал "112. Украина".

    СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Взрыв в здании полиции в Ровно
    Здание МВФ
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Петр Порошенко
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Николай Азаров
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ