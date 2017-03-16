Транспортная блокада Донбасса: Порошенко утвердил решение СНБО

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, говорится в указе, обнародованном в четверг.

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"Ввести в действие решение СНБО от 15 марта 2017 года "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.