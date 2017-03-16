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    Транспортная блокада Донбасса: Порошенко утвердил решение СНБО

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (120)

    (обновлено: )29002
    Как отмечается, Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 года "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины".
    Президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, говорится в указе, обнародованном в четверг.

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    "Ввести в действие решение СНБО от 15 марта 2017 года "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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