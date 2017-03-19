Хроника 18 марта: вандализм в Киеве, янтарный протест, Франция против блокады Донбасса

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Киеве вандалы осквернили памятники Елене Телиге и Владимиру Великому, монетизация субсидий пройдет в два этапа, в Париже в аэропорту напали на военных. Главные события минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Янтарный протест в Ровенской области

В Ровенской области в субботу, 18 марта, копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Киев – Варшава. Между протестующими и полицией произошли стычки. После 18:30 трассу в Ровенской области разблокировали: блокирующие дали время властям до понедельника, чтобы решить вопрос легализации добычи янтаря. В случае невыполнения их требований они намерены продолжить блокировать трассу.

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ДТП в Днепре: погибли три человека, за рулем был депутат

В Днепре в субботу, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в котором погибли три человека: мужчина, сидевший за рулем, и две девушки. Погибшим водителем оказался депутат Соборного районного совета от партии "УКРОП" Богдан Назаренко.

Эйро — Лаврову: Париж выступает против блокады Донбасса

Министр иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро заявил, что Париж выступает за прекращение блокады Донбасса. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Также сообщается, что глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с французским коллегой заявил, что Киев должен положить конец попыткам вынудить Донбасс к капитуляции.

Монетизация субсидий пройдет в два этапа – вице-премьер

Монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа. Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. "Первый – на уровне предприятий–предоставителей услуг, второй – людей-потребителей услуг ЖКХ. Для этого нужно обязательно уточнить списки людей, которые действительно нуждаются в помощи. Чтобы никого не оставить без внимания, и вместе с тем, чтобы государственными деньгами не воспользовались мошенники", — отметил он.

Нацкомиссия: цены на электроэнергию вырастут с 1 апреля

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта.

Запорожская область: СБУ обнаружила огромный тайник с оружием

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области. По информации ведомства, во время обыска ангара одного из предприятий правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось 30 минометных взрывателей МД5, 240 дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки.

Киев: вандалы оскверняют памятники

В ночь на субботу в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, сообщил глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook. Уже к вечеру киевляне очистили от краски оскверненный монумент. Также красной краской облили памятник князю Владимиру Великому в столице. Об этом сотрудник Украинского института нацпамяти Елена Халимон сообщила на своей странице в Facebook, разместив соответствующие фото.

Садовый: в Администрации президента допускают досрочные выборы осенью

В Администрации президента рассматривают возможность проведения осенью досрочных парламентских и президентских выборов, заявил мэр Львова, председатель партии Объединение "Самопомич" Андрей Садовый в интервью DT.UA. "Насколько знаю, такой вариант (проведения внеочередных парламентских выборов) серьезно рассматривается в Администрации президента. Существует план — осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Потому что президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело думать о следующем сроке", — сказал Садовый.

Грибаускайте высказалась о присоединении Крыма к РФ

Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом она написала в Twitter. "Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина", – написала президент Литвы.

Париж: нападение на военных в аэропорту

Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) сообщило об отмене всех рейсов в парижском аэропорту Орли, где неизвестный напал на военных.

Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь.

Легенда рок-н-ролла Чак Берри умер в возрасте 90 лет

Легенда рок-н-ролла американец Чак Берри скончался на 91-м году жизни в субботу, передает телеканал Fox News. По данным телеканала, музыкант находился дома и перестал реагировать на происходящее. Его семья попросила сохранять право на приватность в период скорби.