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    НБУ пересмотрит макропрогнозы для МВФ из-за блокады Донбасса

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (172)

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    Внеочередное заседание комитета Национального банка по монетарной политике состоится 20 марта. Согласно информации, обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины намерен в понедельник, 20 марта, провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов с учетом эффекта введения торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, что будет способствовать ускорению выделения Международным валютным фондом очередного транша. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

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    "Национальный банк планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО. С этой целью в понедельник, 20 марта 2017 года, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее стало известно, что вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов пропал из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша финансовой помощи МВФ в размере 1 миллиард долларов, который Киев рассчитывал получить по результатам заседания совета директоров фонда 20 марта.

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