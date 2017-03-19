НБУ пересмотрит макропрогнозы для МВФ из-за блокады Донбасса

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины намерен в понедельник, 20 марта, провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов с учетом эффекта введения торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, что будет способствовать ускорению выделения Международным валютным фондом очередного транша. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

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"Национальный банк планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО. С этой целью в понедельник, 20 марта 2017 года, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов пропал из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша финансовой помощи МВФ в размере 1 миллиард долларов, который Киев рассчитывал получить по результатам заседания совета директоров фонда 20 марта.