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    Экономика

    В повестке дня совета директоров МВФ 20 марта нет предоставления транша Украине

    (обновлено: )41591
    Согласно календарному плану, на заседании Совета директоров 20 марта будет рассмотрен только вопрос Катара. Какой-либо информации о причинах изменений на сайте нет.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов пропал из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта, свидетельствует расписание заседаний на сайте МВФ.

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    Согласно календарному плану, ближайшее заседание Совета директоров состоится 20 марта, на нем будет рассмотрен только вопрос Катара. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте отсутствует.

    Ранее глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в понедельник, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Международного валютного фонда, и Украина уже на следующей неделе может получить следующий транш от МВФ в размере 1 млрд долл.

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