Меморандум с МВФ: малому бизнесу в Украине грозит уничтожение - Скаршевский

"Что подразумевает правительство, записывая в меморандум борьбу с теневой экономикой. Первое — это фактическая ликвидация упрощенной системы налогообложения с 2018 года. Там написано "ужесточение", но это будет ликвидация. (…) Второе — снятие моратория на проведение налоговых аудитов и трудовых проверок малых предприятий, (…) что направлено на уничтожение малого бизнеса", — заявил Скаршевский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Читайте также: Если вы стоите, сядьте. (Анти)меморандум с МВФ и тарификация населения

Другой эксперт, который также участвовал в дискуссии, Всеволод Степанюк отметил, что Украина, которая "находится сейчас в состоянии Сомали", вряд ли сможет улучшить инвестиционные рейтинги после получения очередного транша МВФ.