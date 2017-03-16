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    Меморандум с МВФ: малому бизнесу в Украине грозит уничтожение - Скаршевский

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (287)

    (обновлено: )21630
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский считает, что власть Украины ради транша МВФ идет на "фактическую ликвидацию упрощенной системы налогообложения с 2018 года".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Что подразумевает правительство, записывая в меморандум борьбу с теневой экономикой. Первое — это фактическая ликвидация упрощенной системы налогообложения с 2018 года. Там написано "ужесточение", но это будет ликвидация. (…) Второе — снятие моратория на проведение налоговых аудитов и трудовых проверок малых предприятий, (…) что направлено на уничтожение малого бизнеса", — заявил Скаршевский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Другой эксперт, который также участвовал в дискуссии, Всеволод Степанюк отметил, что Украина, которая "находится сейчас в состоянии Сомали", вряд ли сможет улучшить инвестиционные рейтинги после получения очередного транша МВФ.

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