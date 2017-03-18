Мировая экономика набирает рост - глава МВФ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Баден-Бадене заявила, что мировая экономика набирает рост. В то же время, по ее словам, неопределенность сохраняется.

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"Мы провели встречу в тот момент, когда экономический рост набирает поступательное движение по всему миру и видны признаки того, что мировая экономика достигла поворотной точки, хотя неопределенность сохраняется", — говорится в письменном заявлении Лагард, которое распространил фонд.

"Сильная монетарная, фискальная и структурная политика имеет наибольшее значение, чем когда-либо. Глобальное сотрудничество и поиск правильных мер могут помочь достичь крепкого, постоянного, сбалансированного, инклюзивного экономического роста, а неверные меры могут остановить поступательное движение", — заявила Лагард.

По ее словам, МВФ готов помогать международному экономическому сотрудничеству, в том числе путем мониторинга обменных курсов и анализа несбалансированности в экономике в глобальном масштабе. По ее словам, МВФ укрепляет мониторинговую составляющую, чтобы давать странам советы по макроэкономике и преодолению рисков, связанных с волатильностью капиталовложений.

Кроме того, Лагард назвала прошедшую в Баден-Бадене встречу министров финансов и Центробанков G20 "крайне важной платформой для крупных стран для совместной работы в установленных рамках".

Ранее глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в понедельник, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Международного валютного фонда, и Украина уже на следующей неделе может получить следующий транш от МВФ в размере 1 млрд долл.