Насиров на правильном пути - адвокат Чевгуз

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Отстраненный от должности глава ГФС Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО. Он выразил благодарность своей жене Екатерине и тестю Александру Глимбовскому за внесение залога. Однако он сказал, что не совсем согласен до сих пор с тем, что за него вообще внесли залог.

Насиров сказал, что не собирается уезжать из страны и опроверг в очередной раз информацию о наличии паспортов других стран. Освобожденный из-под стражи глава ГФС будет носить электронный браслет, а его паспорт гражданина Украины будет находиться в миграционной службе.

Читайте также: Калинюк: проверка капиталов Насирова гарантирует новый процесс

Каковы теперь перспективы в деле Романа Насирова, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

Какие теперь открываются возможности у Насирова?

— Дело, преступление, которое ему инкриминируют, особой какой-то сложности не представляет. Здесь фишка в том, что лицо такое высокопоставленное, и понятно, вокруг него много шума. Сейчас ему первым надо выдержать все условия, которые ему предписаны: не покидать территорию Украины, являться по вызову следователя, суда, потому что согласно закону, если он нарушит хотя бы одно из этих условий, которые его обязывают к такому поведению, эти сто миллионов будут обращены в доход государства. Понятно, что какой бы человек не был богатый, но сто миллионов — это деньги.

Второе, что ему надо, если вы помните весь этот шум, судебный процесс, сам Насиров на правильном пути: он отрицает совершение преступления. И вот судя по фабуле обвинения, то, что оглашает ГПУ, сложно говорить о том, что в его действиях… там же не говорится, что он деньги присвоил, что кто-то присвоил, похитил или что-то, что он предоставил реструктуризацию, отсрочку, в исполнение каких-то платежей, которые должны были быть проплачены. Извините меня, это не хищения, это не коррупция, это не взяточничество. Поэтому сам Насиров на правильном пути, ему необходимо только, чтобы его адвокаты не говорили, что он сильно больной, не могут его допрашивать, что там по ночам что-то делает, вот эта шумиха, мишура ненужная. Если они знают экономические преступления, порядок их расследования, предмет доказывания по этим преступлениям, производство экспертиз, экономическая там должна быть, судебно-бухгалтерская хорошая быть проведена, просто доказать его невиновность, если получится это, конечно же. Поэтому основное усилие здесь, тактика защиты — это на опровержение вот того обвинения, которое ему сейчас предъявлено в форме уведомления о подозрении.

То есть, в первую очередь сконцентрироваться сугубо на юридических факторах?

— Однозначно. На юридических и экономических. Дело в том, что вот эти преступления, они имеют особенность. Если человек, адвокат в частности, не владеет методикой, не знает методики расследования, процесс доказывания по этим делам, он не будет знать, как защищать его. Будет опять ненужная вот эта мишура вокруг болезни, вокруг каких-то формальных нарушений.

Открывается ли возможность для господина Насирова восстановиться в должности, например через суд?

— Если там допущены нарушения Кабмином, который отстранил, то да. Но в данном случае, если бы Кабмин его не отстранил, то следователь и прокурор пошли бы с ходатайством в суд и отстранили его от должности. С точки зрения закона, это само собой напрашивается, что такой человек, в связи с тем, что преступление связано с деятельностью ГФС, понятно, что он должен быть отстранен от руководства этой службой, потому что будет противодействие следствию и суду.

Сто миллионов гривен внесли за Насирова: якобы 50 миллионов внесла жена Насирова и 50 миллионов его тесть. Что касается тестя — он человек достаточно богатый. А что касается жены, в ее декларации отсутствует указанная сумма.

— Она завтра прочитает расписку, что она взяла их в долг у того же отца, у кого-то из бизнесменов, это абсолютно непроверяемо. Взяла в долг для внесения. Это органы налоговой службы должны проверять. Возникнут вопросы у прокурора, откуда взяла деньги, но дело в том, что с точки зрения закона необязательно, чтобы сам Насиров за себя вносил, за него могут родственники, за него могут вообще посторонние люди.

Ранее эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире "ГС" заявил, что основная идея задержания Насирова — сместить его с должности, а не посадить надолго в тюрьму.

А политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что если НАБУ не сможет доказать вину Насирова, то это станет большим ударом по всем антикоррупционным органам.