О чем говорят в мире: взрыв в офисе МВФ, расстрел подростков во Франции

РИА Новости Украина

Встреча Путина и Зеехофера. Немецкие СМИ активно обсуждают состоявшуюся в Москве встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера. Баварский премьер прибыл в Москву в четверг с делегацией из 60 немецких политиков и бизнесменов для возрождения подорванных европейскими санкциями коммерческих связей с Россией. Frankfurter Allgemeine Zeitung публикует статью "Московская гармония", где автор анализирует встречу в сравнении с прошлогодним визитом Зеехофера в Москву, когда его много и часто критиковали за то, что он "нанес удар в спину правительству Германии и ЕС", осудив наложенные на Россию санкции. "В этот раз было заметно, что гармония царит не только между Мюнхеном и Москвой, но и между Мюнхеном и Берлином", — пишет газета. Spiegel отмечает, что для Зеехофера это была новая возможность попробовать себя в роли "вспомогательного дипломата". В этот раз Зеехофер хоть и назвал санкции "ненормальным положением дел", но не забыл назвать условием для их снятия исполнение минских договоренностей. Sueddeustche Zeitung подчеркивает "сердечный" характер встречи, а Welt отмечает, что "едва ли кто-то другой из премьер-министров федеральных земель удостаивался столь сердечного приема у Путина как Зеехофер".

Британская разведка не выдержала. Британские газеты отмечают, что публичное заявление, с которым выступил Центр правительственной связи страны (GCHQ) в связи с сообщениями американских СМИ о его причастности к прослушке президента США Дональда Трампа, является беспрецедентно редким в практике спецслужб Соединенного Королевства. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведке сообщил, что экс-президент США Барак Обама поручил слежку за Трампом британской спецслужбе, чтобы исключить "американский след". Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге озвучил информацию телеканала, заметив, что "публикации на эту тему и здравый смысл заставляют о многом задуматься". "Недавние предположения, сделанные в СМИ о том, что GCHQ просили прослушивать избранного президента – это полнейшая чепуха. Они смехотворны и не заслуживают никакого внимания", — цитируют Financial Times и Telegraph заявление представителя британского ведомства, ответственного за радиоэлектронную разведку. Американские Washington Post и New York Times в свою очередь отмечают упорство, с которым Трамп придерживается версии, что прежний глава государства дал указание прослушивать его штаб-квартиру во время избирательной кампании. При этом ведущие конгрессмены заявили об отсутствии доказательств, подтверждающих факт подобной слежки: с такими заявлениями выступили, в частности, спикер палаты представителей Пол Райан и председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр.

Дело Фийона. Новые пункты расследования по делу кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона в связи с подаренными ему костюмами требуют ответа на вопрос, что за таинственный друг пополнил гардероб экс-премьера эксклюзивной одеждой на 50 тысяч евро, пишет Figaro. Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении имущественных деклараций. Новый пункт в следственном досье политика касается обвинений в "торговле влиянием". Костюмами Фийона также заинтересовался комитет по этике Национальной ассамблеи. Его глава Фердинан Мелен-Сукраманьен объяснил, что депутаты обязаны сообщать о каждом подарке стоимостью свыше 150 евро, полученном в связи с парламентской деятельностью. Однако это правило не действует, если речь идет о дружеских и родственных отношениях. "Вопрос стоит следующим образом: являются ли эти подарки исключительно частным делом и не касаются моей компетенции, или они все же связаны с мандатом (Фийона)", — сказал депутат. Сам Фийон заявил, что костюмы были подарены ему другом и не имеют никакого отношения к политике.

Греческий огонь. Мировые издания New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Guardian, USA Today, Independent и другие пишут об инциденте в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ), где в четверг взорвался пакет с самодельным взрывным устройством. Посылку открыла сотрудница секретариата, она получила ранения рук и лица. На пакет со взрывчаткой были наклеены греческие почтовые марки. Позднее министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас подтвердил, что пакет был отправлен из Греции от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса. Еще днем ранее пакет со взрывчаткой поступил в минфин Германии, полиция успела эвакуировать людей из офиса и вывезти пакет в безопасное место. Ответственность за отправку взрывоопасной посылки министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле взяла на себя греческая анархистская организация "Заговор огненных ячеек".

Завороженный Колумбиной. Семнадцатилетний подросток, ранивший нескольких человек в лицее города Грасс на юге Франции, оказался "поклонником" своих американских сверстников, которые в 1999 году устроили бойню в школе американского города Колумбина, пишут французские издания. По последним данным, в результате стрельбы в лицее пострадали 14 человек, в число которых входят несколько учащихся, испытавших эмоциональный шок. Личность стрелка не называется, но газета Monde со ссылкой на источники пишет, что речь идет о сыне депутата муниципального совета Киллиане Б (Killian B). По данным газеты Monde, у юноши была страница на YouTube, заставкой которой служили кадры видеонаблюдения из школы Колумбине, запечатлевшие тела двух убитых. В похожем стиле были оформлены аккаунты молодого человека в Facebook и Twitter. Его персональный список на видеосервисе включал несколько материалов, посвященных инциденту в Колумбине, в том числе песню The Anatomy of a School Shooting рэпера Илла Билла, которая рассказывает о стрельбе с точки зрения самих преступников: 18-летнего Эрика Харриса и 17-летнего Дилана Клиболда, жертвами которых стали 12 школьников и учитель. Сами нападавшие покончили с собой.