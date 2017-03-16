Посылка-бомба была отправлена в офис МВФ в Париже из Греции

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас подтвердил, что пакет с самодельным взрывным устройством, взорвавшийся в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ) был отправлен из Греции.

Как заявил Тоскас в эфире греческого телеканала ANT1, французские власти проинформировали, что пакет был отправлен от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса.

По словам министра, он проинформировал об этом и Кикилиаса.

Накануне посылка-бомба поступила министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Пакет был отправлен также из Греции от имени заместителя председателя "Новой демократии" Адониса Георгиадиса. Ответственность за это взяли на себя анархисты из террористической группировки "Заговор огненных ячеек".