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    Посылка-бомба была отправлена в офис МВФ в Париже из Греции

    Тема:

    Террор в Европе (71)

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    Французские власти проинформировали, что пакет был отправлен от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса.
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Associated Press Thibault Camus

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас подтвердил, что пакет с самодельным взрывным устройством, взорвавшийся в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ) был отправлен из Греции.

    Взрыв в парижском офисе МВФ
    канал Dagbladet на YouTube
    На месте теракта в парижском офисе МВФ

    Как заявил Тоскас в эфире греческого телеканала ANT1, французские власти проинформировали, что пакет был отправлен от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса.

    По словам министра, он проинформировал об этом и Кикилиаса.

    Накануне посылка-бомба поступила министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Пакет был отправлен также из Греции от имени заместителя председателя "Новой демократии" Адониса Георгиадиса. Ответственность за это взяли на себя анархисты из террористической группировки "Заговор огненных ячеек".

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