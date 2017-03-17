Что скрыли от всех нас в "секретном" Меморандуме с МВФ?

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

4 марта 2017 года президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр финансов Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева подписали Меморандум с МВФ.

Текст Меморандума власть тщательно скрывает от украинских граждан, время от времени опровергая предположения о том, что в Меморандуме предусмотрено повышение пенсионного возраста, замораживание зарплаты на 3 года и прочие "позитивы".

Так что же записано в этом "секретном" Меморандуме, какие обязательства готова взять на себя власть ради получения очередного кредитного транша и как это повлияет на экономическое и социальное положение Украины?

Цена вопроса

Начнем с того, что в 2017 году никакой необходимости в кредитном транше от МВФ в сумме 1 млрд долларов у Украины нет. Золотовалютные резервы Нацбанка составляют 15,5 млрд долларов, а выплаты по внешнему долгу в 2017 году – 3,9 млрд долларов. На этот год резервов хватает с избытком.

Обращает на себя внимание тот факт, что сумма ожидаемого кредитного транша от МВФ в 1 млрд долларов один к одному совпадает с суммой выплат долга МВФ – в 2017 году Украина должна выплатить МВФ также 1 млрд долларов. Эта операция называется – рефинансирование долга. Деньги в Украину не зайдут и никакого влияния на украинскую экономику не окажут.

При этом в 2017 году Украина начинает выплачивать кредит МВФ, который был пафосно получен первым правительством Арсения Яценюка в 2014 году. Этот факт, кстати, развенчивает миф, что кредиты МВФ очень долгосрочные.

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Другой вопрос, что 2018-2020 годы Украина не переживет ни с кредитами, ни без кредитов МВФ. В следующие 3 года необходимо будет выплатить 22 млрд $. Добавим к этому, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам за один год более 10 млрд $. Кстати, все это результат "суперуспешной" реструктуризации внешнего долга в 2015 году, проведенной бывшим министром финансов Наталией Яресько под неусыпным контролем со стороны того же МВФ.

Что же в Меморандуме?

Официальный текст Меморандума пока не опубликован. Это произойдет через несколько дней после заседания Совета директоров МВФ, которое состоится 20 марта 2017 года, т. е. в конце марта. Это крайне негативная практика, потому что в Меморандуме правительство, Нацбанк и президент берут на себя обязательства, касающиеся каждого украинского гражданина.

Кстати, утверждения представителей власти, что в Меморандуме записаны требования МВФ, не соответствуют действительности. МВФ от Украины ничего не требует. Все обязательства правительство, Нацбанк и президент берут на себя добровольно. Все разговоры правительства о требованиях МВФ, являются примитивным перекладыванием ответственности.

Несколько дней назад в результате утечки информации в интернете был опубликован проект Меморандума, который с большой степенью вероятности и был подписан 4 марта, с незначительными корректировками. Этот проект мы и рассмотрим.

Власть взяла на себя следующие обязательства (подчеркиваю, добровольные обязательства):

— уничтожить малый и средний бизнес;

— существенно уменьшить расходы на выплату социальной помощи, прежде всего на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги;

— сократить количество бюджетников, прежде всего учителей и врачей;

— сократить расходы Пенсионного фонда с помощью увеличения трудового стажа и "стимулирования" более позднего выхода на пенсию;

— запустить рынок сельскохозяйственных земель без указания правил его функционирования.

Примечательно, что уничтожение малого и среднего бизнеса детально прописано в разделе "борьбы" с теневой экономикой. Для этого власть обязуется:

1. ужесточить (читай ликвидировать) упрощенную систему с 2018 года;

2. снять мораторий на проведение налоговых аудитов и трудовых проверок малых предприятий;

3. увеличить штрафы за неофициальное трудоустройство (сейчас они и так достигают 320 тыс грн);

4. предоставить Государственной фискальной службе полномочия по использованию непрямых методов проверок по уплате налогов (т. е. коррумпированные чиновники получат доступ к банковским счетам украинских граждан, если им покажется, что кто-то живет не по средствам).

И чтобы ни у кого не было иллюзий о возможном снижении налогового давления, власть в тексте Меморандума взяла на себя обязательства "не допускать снижения налогов". Просто, однозначно и понятно.

Также правительство берет на себя обязательство не исполнять украинские законы. В Меморандуме указано, что президент, премьер, министр финансов и глава Нацбанка "воздержатся от обеспечения функционирования Экспортно-кредитного агентства". Получается, что Верховная Рада, с целью поддержки украинского экспорта, в конце прошлого года приняла Закон о создании Экспортно-кредитного агентства, а президент, премьер, министр финансов и глава Нацбанка официально обязались его саботировать. Напомню, что Экспортно-кредитные агентства существуют практически во всех странах Евросоюза.

Очевидно, что экономический рост и нынешняя власть – понятия не совместимые.

Сокращать выплаты социальной помощи малоимущим власть обязуется также "простыми и понятными" способами:

1. уменьшением количества получателей субсидий (с помощью интенсивных проверок права на получение субсидий);

2. уменьшением норм потребления получателями соцпомощи;

3. ликвидацией возможности рассрочки по уплате жилищно-коммунальных услуг (правительство пару месяцев попиарилось на ее введении и решило, что этого достаточно);

4. привязкой цен на украинский газ к импортной цене газа и к девальвации.

Что касается сокращения количества бюджетников, то до конца года власть обязуется сократить их на 4%. В абсолютных числах – ряды безработных пополнятся на 140 тысяч украинских граждан. А до конца 2019 года – планируется сокращение еще на 10%.

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Пенсионная реформа в Меморандуме подразумевает увеличение трудового стажа для выхода на пенсию и увеличение ставки единого социального взноса (ЕСВ) для опасных профессий. Также есть еще один интересный момент – правительство планирует "стимулировать граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию". Эти "стимулы" не расписаны, но суть их, вероятно, будет сводиться к тому, что если выйдешь на пенсию в установленные законом сроки, то будешь получать минимальный размер пенсии, а если поработаешь еще несколько лет, то на 100-200 гривен больше.

Земельной реформе в Меморандуме отведен всего лишь один абзац с тремя предложениями – принять Закон "Об обороте сельскохозяйственных земель", который отменит мораторий на продажу земли с 1 января 2018 года. И все. Никаких деталей. Ни слова о планируемых правилах функционирования земельного рынка. Данную тему необходимо не в Меморандум скрытно записывать, а открыто обсудить с участниками рынка, экспертным сообществом и гражданским обществом. И не в ракурсе – снимать или не снимать мораторий с продажи сельскохозяйственных земель. А сосредоточиться и определить правила функционирования оборота сельскохозяйственных земель.

Что дальше

20 марта Совет директоров МВФ рассмотрит Меморандум с Украиной, и до конца марта Украина, точнее Национальный банк, получит в свои резервы 1 млрд долларов, которые до конца года выплатит обратно МВФ в счет погашения предыдущих долгов.

Власть имущие некоторое время попиарятся на этом кредитном транше, который никакого значения для украинской экономики в этом году, повторюсь, не имеет.

При этом, выполняя добровольные обязательства, записанные в Меморандуме, власть полностью уничтожает всякие надежды на долгосрочный экономический рост и обрекает малоимущие слои населения на бедность.