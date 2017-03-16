Степанюк: жалкий миллиард от МВФ не потянет за собой инвестиции в Украину

Многие провластные эксперты отмечали, что транш МВФ нужен для прихода других инвестиций, чтобы улучшились позиции украинских корпораций на международных финансовых рынках, рассказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"Это все не совсем правда, если не сказать, совсем неправда. Потому что страна, которая находится сейчас в состоянии Сомали, вряд ли может улучшить инвестиционные рейтинги. Тем более, ни в одном инвестиционном рейтинге нет такого показателя, как сотрудничество с МВФ. Есть другие – состояние правоохранительной системы, состояние инфраструктуры, квалификации рабочей силы, наличие рынков", – заявил Степанюк.

Он добавил, что влияние сотрудничества с МВФ на инвестпривлекательность страны – это "очень большие сказки для электората, который дурят уже третий год".

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Ранее официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что заседание совета директоров состоится 20 марта, и добавил, что пенсионная реформа в Украине является ключевой частью договоренностей.