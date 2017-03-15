Если вы стоите, сядьте. (Анти)меморандум с МВФ и тарификация населения

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Последняя версия проекта меморандума с МВФ, появившаяся в сети, натолкнула на ряд размышлений относительно будущего украинского рынка газа. Точнее, о месте потребителей (населения) на этом рынке. То есть, нас с вами, ради которых "дерзкие реформаторы", якобы, проводят столь непопулярные реформы. Выводы неутешительны.

В случае реализации положений Меморандума, газ можно будет отнести к предметам роскоши на уровне автомобиля Bugatti или ювелирных изделий Chopard и DAMIANI. Что же скрыто за юридической казуистикой Меморандума в разделе "Политика в энергетическом секторе"?

Невидимая рука рынка: или в бомжи, или на кладбище

Во-первых, сокращение социальных норм потребления энергоносителей и тепла. Плюс — отмена рассрочки по уплате за коммунальные услуги, которая была введена в прошлом году. Ну, тут все понятно. Идеальный украинец не нуждается в удовлетворении никаких коммунальных потребностей, поскольку в аграрной сверхдержаве верхом коммунальных благ будет землянка с буржуйкой возле поля с бурячками. А, если серьезно, то какие-либо корреткировки норм потребления без 100% учета — это ни о чем. И выгодополучателем от сокращения таких норм остается исключительно государство.

Но, самое интересное, содержится дальше. Цитата: "для обеспечения полной либерализации тарифов на газ, до конца августа 2017 года нами будет утверждено Постановление Кабинета Министров о монетизации помощи в рамках субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг…".

Ну, о принятом решении корректировки тарифов каждые полгода, начиная с 1 апреля 2017 в случае их отклонения на 10% или больше от уровня полного покрытия себестоимости на основе паритета с ценами импорта, вы, наверное, помните.

Теперь попробуем перевести это на язык простого обывателя. Даже учитывая "трудности перевода" довольно явственно прорисовывается диспозиция полной либерализации рынка газа до начала следующего отопительного сезона. Это означает, что ранее озвученные чиновником НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко прогнозы роста цен на газ для населения на уровне и "публичная порка" премьер-министром Владимиром Гройсманом нерадивого чиновника НАК — не что иное, как хорошо подготовленный спектакль для подготовки общественного мнения к дальнейшему росту тарифов на газ и, как следствие на тепло и горячую воду. То есть к 1 октября 2017 года тарифы на газ должны составлять порядка 9-9,5 тыс. гривен за тыс. кубометров. При этом социальные нормы будут урезаны вместе с суммой субсидий, а сами субсидии монетизированы, но скорее всего, со спецрежимом использования средств. Это когда не получится потратить ни одной копейки сэкономленных субсидий "детишкам на молочишко". Онли на НАК, облэнерго и тепловиков.

Альтернативный сценарий "Украина — социальное государство"

Основная проблема тарифообразования на газ в Украине — это принятие европейской модели свободного (либерализированного рынка), когда цена на газ для населения формируется на основе цен на европейских газовых биржах.

Более того, в проекте Меморандума предполагается, что цена на газ, добываемый в Украине также должна формироваться на базе тех же европейских хабов. Но, затраты на добычу и платежеспособный спрос в Украине и ЕС — вещи просто несопоставимые.

Поэтому Карфаген должен быть разрушен, а формула ценообразования на газ для населения кардинальным образом изменена. И потенциал для этого есть, если вместо европейского хаба использовать микс цен на газ украинской добычи и импортного.

В прошлом году на потребности населения было израсходовано 17,6 млрд. кубометров газа. Добыча газа госкомпанией Укргаздобыча составила 14,6 млрд. кубов. Теперь вспомним цитату главы правления НАК "Нафтогаз Украины" в интервью годичной давности журналу "Фокус": "Из-за того, что государственные добывающие компании обязали продавать газ по заниженной цене, они не имели возможности развиваться. Нужно понимать, что возможные объёмы добычи напрямую связаны с ценой на газ, так как себестоимость добычи зависит от конкретного типа скважины. При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых, при $180–280 — о добыче газа из плотных пород". УНИАН "Турецкий поток" окончательно похоронит транзит газа через Украину

Попробуем свести баланс. Поскольку о сланцевом газе речи не идет, возьмем верхнюю планку в 80 долларов, как исходной цены газа, который добывается УГД. Теперь вернемся к объемам газа, необходимым населению. Для их полного покрытия НАК не хватает 3 млрд. кубометров газа, который придется импортировать. Возьмем прошлогодние средневзвешенные цены на импортный газ в 220 долл. с учетом транспорта до украинской границы. А теперь сложим 14,6 млрд. кубометров украинского газа по 80 долл. И 3 млрд. кубов импортного по 220 долл. И, о чудо. Средневзвешенная цена при таком смешении газов получается 104 долл или (при курсе 27 грн/долл) 2,8 тыс. грн. за тыс. кубометров. Добавим сюда маржу НАК, как это предусмотрено в действующей формуле (57,4 грн.), средневзвешенный тариф на транспорт (219 грн.), и средневзвешенный тариф на распределение (513,7 грн.), ну, и, разумеется, НДС (20%). На выходе имеем 159 долл или 4,3 тыс. грн. за тыс. кубометров объективно рыночной цены, а никак не 6,9 тыс. гривен действующего или 9,5 тыс. гривен прогнозируемого тарифа на газ для украинцев.

И еще одна страшная тайна, откроется нашим "дерзким реформаторам": разница переплаты за год составляет почти 46 млрд. грн., или практически столько же, сколько правительство прогоняет по «схеме субсидий» из-за высоких тарифов на газ и как следствие тепло и горячую воду. Так что когда на клетке с шакалами вы видите надпись "МВФ", не верьте глазам своим.