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    Меморандум с МВФ - это предательство народа Украины - Королевская

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (280)

    (обновлено: )31691
    В согласованном Меморандуме о сотрудничестве с МВФ власть заложила целый ряд антисоциальных мер, которые уже в ближайшие месяцы коснутся украинцев.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-тых числах марта.

    Сергей Мищенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Меморандум с МВФ. Просто так никто миллиард не даст - Мищенко

    Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Наталья Королевская считает, что власть должна отчитаться перед народом о соглашениях, подписанных с Международным валютным фондом.

    "В обмен на один миллиард долларов кредитных средств власть пообещала МВФ провести пенсионную, земельную и банковскую реформы. Но общество должно знать, будет ли повышен страховой стаж для выхода на пенсию, планируется ли сокращение бюджетников, как будет формироваться цена на газ для населения, что будет с рынком земли. Ведь если подтвердятся слухи о том, что содержит в себе подписанное тайное соглашение, правительство нужно отправить в отставку за предательство интересов народа Украины", - отметила Королевская.

    Политик считает, что Украине сегодня не нужны кредиты любой ценой.

    "Если правительство не способно защитить людей от дальнейшего обнищания, депутаты должны признать его работу неудовлетворительной и отправить Кабмин в отставку. Кредиты МВФ не сделают нашу страну богатой и процветающей, а инвесторы не станут вкладывать деньги, до тех пор, пока не прекратятся боевые действия. Украину спасут мир и развитие экономики, а не кредиты МВФ", — резюмировала депутат.

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