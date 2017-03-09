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    Экономика

    Определена дата заседания совета директоров МВФ по Украине

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (266)

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    Официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что заседание совета директоров состоится 20 марта и добавил, что пенсионная реформа в Украине является ключевой частью договоренностей.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Следующее заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по Украине намечено на 20 марта, сообщил в четверг официальный представитель фонда Джерри Райс.

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    "Заседание совета директоров назначено на 20 марта", — сказал Райс на брифинге.

    Он подтвердил, что министр финансов Украины Александр Данилюк "в ходе поездки в США посетил фонд на этой неделе". По его словам, Данилюк обсудил текущие вопросы с первым заместителем директора-распорядителя и с другими представителями фонда.

    Райс также отметил, что пенсионная реформа в Украине является ключевой частью договоренностей между украинскими властями и Международным валютным фондом.

    Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть принято во второй половине марта. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что подписанный в конце прошлой недели обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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