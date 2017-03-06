Киев и МВФ: в начале сложных дел

Владимир Матвеев, обозреватель

Из-за транспортной блокады с украинской стороны, ополченцы ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на десятках предприятий украинской юрисдикции. Последующее снижение экономических прогнозов, легших в основу помощи МВФ Украине, может привести к переносу предоставления Фондом очередного транша.

Многие западные СМИ пишут о том, что конфликт в Украине вступил в новую фазу и западные институты меньше доверяют нынешнему Киеву. Так, "в среду конфликт между Украиной и Россией вступил в новую фазу", пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

Bloomberg View отмечает, что "за пределами Украины мало кто знает о том, что все три года с начала конфликта эти заводы и шахты платили налоги в украинскую казну, а их объем производства учитывался в украинском ВВП".

Наряду с этим, "трудно подсчитать, какой вклад эти компании вносят в украинский ВВП, потому, что место их регистрации не соответствует фактическому месту их расположения", отмечает автор. По его мнению, МВФ, который намерен подписать с украинскими властями новый меморандум, подтвердив передачу нового кредита на один миллиард долларов, "не обладает такими данными".

Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями органов власти Украины относительно обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике. Наряду с этим это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 года по Статье IV Соглашений МВФ, заявил глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

В любом случае, украинские олигархи, по мнению автора, будут бороться против "национализации" своих предприятий, однако им "будет очень трудно, даже если Украине каким-то образом удастся снять блокаду".

Напомним, в конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, радикалов, в числе которых также некоторые парламентарии Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. Если блокада будет продолжаться весь 2017 год, а относительно полная "национализация" этих предприятий будет проведена, то в Украине вообще не будет экономического роста, тем более, в 2,5%, которые прогнозировало ранее агентство Bloomberg "на основе консенсуса".

В таком случае МВФ, как и в 2016 году, придется объяснять, "как и в прошлогоднем отчете, что экономические прогнозы, на которых основывалась его помощь Украине, были слишком оптимистичными", пишет Bloomberg.

Автор описывает диаграмму из доклада МВФ от октября 2016 года о реализации программы помощи Украине на 17,5 млрд. долларов, и там была схема, на которой "восточные области изображались в виде ломтя, отрезанного от экономического "пирога" Украины".

"Но в районах, подконтрольных повстанцам, примерно 20 крупных заводов и шахт, где занято приблизительно 75 тыс. рабочих, продолжали работать на основании весьма неустойчивой договоренности. Их продукция засчитывалась, как украинская, часть этой продукции экспортировалась через Украину, обеспечивая остро необходимые инвалютные доходы", — утверждает автор статьи.

Украина получила от 8 из этих заводов и шахт 1,3 млрд гривен в качестве налогов за 2016 год, пишет Бершидский, ссылаясь на цифры, которые получила украинский парламентарий Наталья Веселова. Если отчуждение предприятий состоится, Украине не видать прогнозируемого экономического роста.

Между тем, в Минфине Украины и НБУ сообщили, что подписание последней редакции меморандума между Украиной и МВФ "ожидается в ближайшее время". Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что потребует ввести дополнительные международные санкции против тех, кто будет наживаться на этой "национализации". Однако "новые антироссийские санкции сегодня в Европе непопулярны", напоминает Bloomberg.

Более того, правительство в Киеве не осмеливается снимать блокаду силой, поскольку подобный будет чрезвычайно непопулярным, а также "может спровоцировать беспорядки и даже новую насильственную смену власти".

В заключение автор отмечает, что "те экономические связи между Россией и Украиной, которые остаются доныне, в том числе договоренность о деятельности украинских компаний на подконтрольном повстанцам востоке, — единственная помеха, удерживающая от полномасштабной войны".

По мнению автора, "если эти связи разорвутся" вероятность "вооруженных мятежей в Украине" возрастет. Однако, в случае, если наиболее мрачный сценарий не реализуется, "экономические показатели Украины в нынешнем году будут, вероятно, хуже, чем рассчитывают ее кредиторы и ее граждане", пишет BloombergView.

"Если Украина начнет новое наступление и российское вмешательство станет неизбежным, то Виктор Янукович сможет, как и Асад в сентябре 2015 года, повторить просьбу о военном вмешательстве России для предотвращения кровавой бани", — пишет французская Agora Vox. На этот раз, по мнению экспертов издания, "Россия примет ее, получив юридические основания для вмешательства с точки зрения международного права, а также нравственные основания, раз она дала Украине более двух лет для применения подписанных, но несоблюдаемых соглашений".