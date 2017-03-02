Почему Украина – мимо повестки дня МВФ? Комментарий Устенко

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украина на пороге подписания Меморандума с МВФ, который откроет возможности для получения четвертого транша в размере 1 млрд долларов. В правительстве и Нацбанке надеются, что деньги поступят в начале марта. Украинская сторона признает, что из 11 структурных "маяков" выполнено всего 3.

Тем не менее Reuters со ссылкой на источники в Национальном банке Украины сообщило о том, что Украина передала в МВФ письмо о намерениях. В частности, Киев направит документ ключевому кредитору для рассмотрения выделения ожидаемого транша в $1 миллиард.

Ранее в МВФ выразили надежду, что все несогласованные вопросы будут урегулированы очень скоро.

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"Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершение проверки", – уточнили в Фонде.

В то же время в МВФ отказались комментировать информацию о возможной отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и опровергли слухи об отсрочке транша в связи с изменениями менеджмента НБУ.

Должность исполнительного директора от США в правлении Международного валютного фонда в настоящее время вакантна, поэтому голосования по украинскому вопросу нет в повестке дня организации, сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции на тему: "Транш МВФ в марте… Сбудутся ли надежды Киева?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Объективная реальность, на мой взгляд, такова. Соединенные Штаты Америки являются основным акционером в Международном валютном фонде, им принадлежит 16,5% голосов согласно участию в акционерном капитале. Штаты имеют возможность блокировать любое решение… Украина имеет 0,5% голосов, а Российская Федерация — около 1,5%. Причина более банальна: месяц назад был отозван исполнительный директор от США в Международном валютном фонде", – сказал Устенко.

По его словам, эта должность все еще вакантна.

"Назначен новый министр финансов США, который, как ожидается, в ближайшие дни назначит нового представителя в фонд, который будет голосовать от имени Штатов. Поэтому, Украина, которая в принципе могла попытаться протолкнуть свое решение раньше, застопорилась в тот момент, когда ушел представитель от США в Международном валютном фонде", – пояснил экономист.

По словам эксперта, также в глобальном контексте стоит вопрос, достаточно ли ресурсов у Международного валютного фонда.

"Есть серьезные опасения, связанные с тем, будет или не будет увеличен акционерный капитал МВФ. Диспут о его увеличении идет с 2008 года. Пытаются увеличить акционерный капитал те страны, которых Штаты не хотели видеть в числе дополнительных спонсоров. В первую очередь это касается стран БРИКС, в частности, Китая", – добавил эксперт.

Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".