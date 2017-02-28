В МВФ заявили о "существенном прогрессе" в переговорах с Украиной

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) надеется на успешное завершение переговоров о предоставлении Украине очередного транша в рамках программы EFF в ближайшее время.

"Достигнут существенный прогресс в принятии решений, который были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается обсуждения оставшихся вопросов", – сказано в ответе пресс-службы фонда на запрос "Голоса Америки".

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В МВФ выразили надежду, что все несогласованные вопросы будут урегулированы очень скоро.

"Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершение проверки", – уточнили в Фонде.

В то же время в МВФ отказались комментировать информацию о возможной отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и опровергли слухи об отсрочке транша в связи с изменениями менеджмента НБУ.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

Также сообщалось, что министр финансов Украины Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Райс заявил журналистам, что "он не может подтвердить эту информацию".

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.