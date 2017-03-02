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    Бортник о том, на что Украине придется пойти ради транша МВФ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (249)

    (обновлено: )50850
    Новые, антисоциальные, обязательства власти перед Международным валютным фондом вызовут взрыв в обществе, и власть этого боится, считает политический эксперт Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Украина подписала обновленный меморандум с Международным валютным фондом, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Национальном банке Украины. Сообщается, что Киев направит документ ключевому кредитору для рассмотрения выделения ожидаемого транша в $1 миллиард.

    Обязательства антисоциального характера власти перед МВФ в виде увеличения пенсионного возраста или свободный оборот сельхозземель, или планы по сокращению бюджетников и госслужащих могут вызвать острую реакцию общества, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции на тему: "Транш МВФ в марте… Сбудутся ли надежды Киева?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

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    "Любой новый меморандум с МВФ может быть спусковым крючком если не для начала социальных протестов, в которых я сомневаюсь, то, как минимум, для усиления политического противостояния, для пиара оппозиционных политических структур", – подчеркнул Бортник.

    Он сообщил, что по результатам разных опросов от 69 до 90% украинцев не доверяют власти и считают, что она "движется не туда".

    "И если в этот социальный котел, бурлящий, кипящий еще подбросить меморандум с МВФ… А там, по предварительным утечкам, может быть и повышение пенсионного возраста, и повышение пенсионного стажа, и продажа земли сельскохозяйственного назначения, и сокращение бюджетников, сокращение количества госслужащих, и ограничение роста зарплат и пенсий. То есть, там много абсолютно антисоциальных вещей, которые в обществе вызовут агрессивную реакцию. И мне кажется, власть боится этого", – заявил эксперт

    "С одной стороны, кредит нужен… С другой стороны, взять его на предварительных условиях, которые согласовывались с МВФ, нельзя. И хочется, и колется одновременно", – констатировал Бортник.

    Ранее руководство Международного валютного фонда заявило, что надеется на успешное завершение переговоров о предоставлении Украине очередного транша в рамках программы EFF в ближайшее время.

    "Достигнут существенный прогресс в принятии  решений, которые были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается  обсуждения оставшихся вопросов",сказано в ответе пресс-службы фонда на запрос "Голоса Америки".

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