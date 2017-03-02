Бортник о том, на что Украине придется пойти ради транша МВФ

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украина подписала обновленный меморандум с Международным валютным фондом, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Национальном банке Украины. Сообщается, что Киев направит документ ключевому кредитору для рассмотрения выделения ожидаемого транша в $1 миллиард.

Обязательства антисоциального характера власти перед МВФ в виде увеличения пенсионного возраста или свободный оборот сельхозземель, или планы по сокращению бюджетников и госслужащих могут вызвать острую реакцию общества, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции на тему: "Транш МВФ в марте… Сбудутся ли надежды Киева?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Любой новый меморандум с МВФ может быть спусковым крючком если не для начала социальных протестов, в которых я сомневаюсь, то, как минимум, для усиления политического противостояния, для пиара оппозиционных политических структур", – подчеркнул Бортник.

Он сообщил, что по результатам разных опросов от 69 до 90% украинцев не доверяют власти и считают, что она "движется не туда".

"И если в этот социальный котел, бурлящий, кипящий еще подбросить меморандум с МВФ… А там, по предварительным утечкам, может быть и повышение пенсионного возраста, и повышение пенсионного стажа, и продажа земли сельскохозяйственного назначения, и сокращение бюджетников, сокращение количества госслужащих, и ограничение роста зарплат и пенсий. То есть, там много абсолютно антисоциальных вещей, которые в обществе вызовут агрессивную реакцию. И мне кажется, власть боится этого", – заявил эксперт

"С одной стороны, кредит нужен… С другой стороны, взять его на предварительных условиях, которые согласовывались с МВФ, нельзя. И хочется, и колется одновременно", – констатировал Бортник.

Ранее руководство Международного валютного фонда заявило, что надеется на успешное завершение переговоров о предоставлении Украине очередного транша в рамках программы EFF в ближайшее время.

"Достигнут существенный прогресс в принятии решений, которые были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается обсуждения оставшихся вопросов", – сказано в ответе пресс-службы фонда на запрос "Голоса Америки".