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    Украина подписала обновленный меморандум с МВФ - СМИ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (245)

    (обновлено: )31001
    Reuters, ссылаясь на данные источников в Национальном банке Украины, сообщает, что в ближайшее время документ будет направлен ключевому кредитору для рассмотрения выделения транша.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    PAUL J. RICHARD/AFP

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украина подписала обновленный меморандум с Международным валютным фондом, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Национальном банке Украины.

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    Сообщается, что Киев направит документ ключевому кредитору для рассмотрения выделения ожидаемого транша в $1 миллиард.

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает в ближайшее время достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

    Также сообщалось, что министр финансов Украины Александр Данилюк посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Райс заявил журналистам, что "он не может подтвердить эту информацию".

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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