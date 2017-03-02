Устенко: правительство готовится к поставить на паузу сотрудничество с МВФ

Украина на пороге подписания Меморандума с МВФ, который откроет возможности для получения четвертого транша в размере 1 млрд долларов. В правительстве и Нацбанке надеются, что деньги поступят в начале марта. Украинская сторона признает, что из 11 структурных "маяков" выполнено всего 3.

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Украине необходимо сотрудничество с МВФ, потому что потребность во внешнем финансировании только на этот год составляет 5 миллиардов долларов. Минэкономразвития прогнозирует приток иностранных инвестиций на этот год в размере 2,5 млрд долларов, однако эксперты полагают, что можно рассчитывать максимум на 2 млрд долларов, а это означает, что где-то нужно найти еще 3 млрд долл.

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