Дадут и сразу заберут? Эксперты о транше МВФ и Украине

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Киев желает получить от МВФ миллиард долларов транша, чтобы показать всем инвесторам, как нерушима дружбу с фондом. Заодно – расплатиться по первой выплате за кредит, полученный премьер-министром Арсением Яценюком и другими подписантами меморандума о сотрудничестве, выданном в мае 2014 года.

А в МВФ желают получить от украинской власти план конкретных действий по взятым на себя ранее обязательствам провести пенсионную реформу, ввести землю в свободный рынок, и другим – не менее опасным для имиджа перспективного украинского политика действиям.

Об этом говорили эксперты на пресс-конференции на тему: "Транш МВФ в марте… Сбудутся ли надежды Киева?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

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Продлевать будете?

Согласно тексту меморандума, подписанного в сентябре 2016 года, между МВФ и представителями украинской власти (президент, премьер, министр финансов и глава НБУ), Украина обязалась к концу 2016 года представить проект пенсионной реформы, а до этого подготовить законопроект о свободном обороте сельхозземель и осуществить другие, менее грандиозные мероприятия.

После этого совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине транша в размере миллиарда долларов и обещал дать еще после оценки выполнения обязательств страны по меморандуму. Украинская власть поступила оригинально: с подачи Кабмина (а премьер – подписывал меморандум) Верховная Рада приняла решение о введении моратория на продажу земли до 2018 года.

Параллельно все представители Кабмина, связанные так или иначе с деятельностью Пенсионного фонда, в один голос заявляли, что никакого повышения пенсионного возраста МВФ от Украины не требует. Этот тезис неоднократно повторялся, чтобы 1 марта премьер Владимир Гройсман анонсировал "взгляд" правительства на пенсионную реформу.

По времени это заявление совпало с новостью Reuters, со ссылкой на данные источников в Национальном банке Украины, о подписании письма о намерениях, которое в ближайшее время направится ключевому кредитору для рассмотрения выделения транша.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что новый меморандум с МВФ может быть спусковым крючком если не для начала социальных протестов, то, как минимум, для пиара оппозиционных политических структур

"По результатам разных опросов, от 69 до 90% украинцев не доверяют власти и считают, что она "движется не туда". И если в этот социальный котел, бурлящий, кипящий еще подбросить меморандум с МВФ… А там, по предварительным утечкам, может быть и повышение пенсионного возраста, и повышение пенсионного стажа, и продажа земли сельскохозяйственного назначения, и сокращение бюджетников, сокращение количества госслужащих, и ограничение роста зарплат и пенсий. То есть, там много абсолютно антисоциальных вещей, которые в обществе вызовут агрессивную реакцию. И мне кажется, власть боится этого", – заявил Бортник.

Как попасть в повестку МВФ?

Должность исполнительного директора от США в правлении Международного валютного фонда в настоящее время вакантна, поэтому голосования по украинскому вопросу нет в повестке дня организации. Такова причина затянувшейся паузы по мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко.

"Назначен новый министр финансов США, который, как ожидается, в ближайшие дни назначит нового представителя в фонд, который будет голосовать от имени Штатов. Поэтому, Украина, которая в принципе могла попытаться протолкнуть свое решение раньше, застопорилась в тот момент, когда ушел представитель от США в Международном валютном фонде", – пояснил Устенко.

Экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов отметил, что блокада торговли с Донбассом может изменить и отношения с МВФ.

"В случае национализации предприятий на неконтролируемой территории они перестанут платить деньги в украинский бюджет. В 2016 году эти предприятия ориентировочно заплатили 35-40 миллиардов гривен налогов. В этом году с учетом роста цен, повышения минимальной зароботной платы она достигала бы 60 миллиардов гривен. Это приблизительно 7-8% украинского сводного бюджета", – отметил Блинов.

В то же время, по его мнению, МВФ и Украина для новой администрации в США явно не является предметом из списка главных задач.

"Понятно, что сейчас перспективы получения транша являются невысокими и они все больше затягиваются в перспективу переформатирования парламентского большинства, а тут мы уходим в политическую плоскость", – отметил экономист.

Он сообщил, что глава Нацбанка Гонтарева как глава НБУ съездила в Вашингтон, после чего стали появляться версии, что МВФ готов дать кредит, но взамен требует четко прописать те самые 11-12 условий.

"Не в общих чертах, что мы проведем параметрическую пенсионную реформу или введем рынок земли, а с конкретно описать те обязательства, которые украинская власть берет на себя с целью выполнения двух задач фонда – балансирование платежного баланса с целью недопущения девальвации и сохранение сводного дефицита госбюджета в разумных пределах 3% от ВВП. После возвращения Гонтаревой появились статьи, что она подала очередное прошение об отставке и даже обсуждается, кто ее заменит", – констатировал Блинов.

Кто все это сделал?

Довольно "удачным" оправданием, почему под видом сотрудничества с фондом совершается фактически геноцид населения, спикеры любят делать скорбное лицо, чтобы сообщить, мол, МВФ так требует.

На самом деле, это не "злой МВФ" придумал повысить больше чем в два раза цену на газ для населения, а украинская власть. Так же – и с пенсионным возрастом и прочими антисоциальными "подарками" власти в меморандуме.

"Если вам скажут, что продавать землю, отменять спецрежим НДС аграриям или повышать пенсионный возвраст требует МВФ – это даже не полуправда, это ложь. На самом деле, такой механизм достижения бюджетного дефицита предлагается нашими чиновниками, и мы хотели бы знать конкретных "Иванова, Петрова, Сидорова" – Гонтареву, Данилюка и всех остальных, кто предлагает положения в этот меморандум с МВФ. Это – не идеи МВФ, а наших чиновников, и мы должны всегда об этом помнить. Поэтому, они боятся обнародования меморандума с МВФ, понимая, что рано или поздно просочится, кто, как и что предлагал, и тогда политическая карьера таких чиновников будет погублена", – заявил Руслан Бортник.

В свою очередь Олег Устенко напомнил о тех, кто с украинской стороны предлагает, а потом и подтверждает выполнение обязательств.

"В случае с Украиной там стоит четыре подписи: президент страны, глава Кабинета министров, министр финансов и глава НБУ. В МВФ хотят очень четких гарантий, что все, что мы обещаем и предлагаем мы будем выполнять", – подчеркнул Устенко.

Аналитик также отметил, что в период формирования команды по Украины в Госдепе вышло исследованеие центра Heritage Foundation, который обслуживает Республиканскую партию.

"Heritage Foundation входит в топ-10 исследовательских центров Штатов и в тройку структур, обслуживающих республиканцев. По их оценке уровня экономических свобод Украина, о чудо, занимает 166-е место из 180 стран! Неплохое чтение получают те, кто должны подготовиться к будущей работе по Центральной и Восточной Европе и по Украине в частности. Мы попадаем в категорию стран с "респрессированной" экономикой, мало того, что в эту категорию, так еще и на последние места. Такая вот сложная картина: и деньги нужны, и делать ничего не хочется. А чего вы ждете от МВФ?", – констатировал экономист.

"В данном случае я даю очень незначительные шансы на то, что мы войдем в активную фазу сотрудничества с МВФ, что мы получим этот миллиард долларов. Время было пропущено. Но я дал бы шанс только потому, что в этом же году мы должны вернуть МВФ ровно один миллиард долларов. Кредитор возьмет миллиард, заведет его формально по бумагам в наши золотовалютные резервы и тут же мы выпишем чек на оплату нашего долга. Это – единственная причина по которой я могу обосновать возможное позитивное решение по Украине", – добавил Устенко.

По его словам, в любом случае – это не повод для паники, потому что саму программу не закроют, она будет действовать, но денег по ней МВФ не будет выдавать.

Получается, что даже в случае условного получения миллиарда долларов от украинской власти потребуют неких конкретных обязательств по непопулярным вопросам. С другой стороны, можно попытаться попробовать еще раз пообещать, взять денег и ничего не делать. Но это будет уже в последний раз.