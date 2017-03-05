Хроника 4 марта: суд по Насирову, блокада железной дороги Киев-Москва, транш от МВФ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В субботу,4 марта, суд по Насирову перенесли, полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте блокады, возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, Кабмин опубликовал Порядок перемещения товаров через линию разграничения, в Донбассе возобновил движение заблокированный в январе поезд. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

На железной дороге, соединяющей Украину и РФ, начали строить преграды

Участники блокады Донбасса в субботу заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области. Согласно информации штаба, участники блокады планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

МВФ выделит новый транш в размере $1 млрд в марте

Международный валютный фонд (МВФ) договорился с властями Украины о выделении очередного транша финпомощи. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ. Согласно информации, решение может быть принято во второй половине марта. Завершение третьего обзора позволит предоставить Украине еще около 1 миллиарда долларов. Это доведет общий объем финансовой помощи до 8,32 миллиарда долларов.

Суд по Насирову перенесен на 5 марта

Заседание Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова перенесено на 5 марта на 10.00. До этого вызванные в суд врачи бригады "скорой помощи" по требованию адвокатов Насирова осмотрели их подзащитного. По информации нардепа Мустафы Найема, Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в два миллиарда гривен.

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Кабмин опубликовал Порядок перемещения товаров через линию разграничения

Кабинет министров опубликовал постановление об "Утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". Согласно постановлению, через линию разграничения разрешается перевозить продукты питания и лекарственные препараты, товары и продукцию металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктурыб

Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады

В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Под одной из опор моста, где стоит палатка, обнаружены мины "МОН", гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны.

В Донбассе возобновил движение заблокированный в январе поезд

Заблокированный в январе участниками блокады Донбасса грузовой поезд на перегоне Шипилово — Светланово возобновил движение. Как сообщается, пути были очищены от посторонних предметов. Все мероприятия по подготовке к отправке поезда проходили под контролем полиции. Движению поезда никто не препятствует.

Работу Донецкой фильтровальной станции возобновили — Жебривский

Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. В субботу днем работы по разминированию территории и подъездных дорог к Донецкой фильтровальной станции закончены, сообщил журналистам представитель МЧС ДНР. В субботу утром сообщалось, что саперы ДНР приступили к разминированию дороги, ведущей на станцию. Днем на территории станции встретились спасатели Украины и ДНР для обсуждения хода работ по разминированию.

Из Национальной оперы уволили сразу 16 музыкантов

Сразу 16 музыкантов оркестра Национальной оперы уволили, потому как артисты не согласились подписать новые трудовые соглашения сроком один год и четыре месяца. Согласно информации, артистам надоело ездить работать за копейки. Они начали консультироваться с юристами относительно системы выплат. Оказалось, что она неправомерна.

"Динамо" на последних минутах обыграло "Олимпик"

Киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, который состоялся в субботу в Киеве, завершился со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча забил Артем Беседин.