Данилюк подтвердил договоренности с МВФ о выделении нового транша

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о вынесении вопроса о выделении следующего транша на рассмотрение совета директоров фонда.

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Ранее в пресс-службе МВФ сообщили, что эксперты МВФ достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть принято во второй половине марта. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны предоставить свой отчет совету директоров МВФ, что будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. МВФ обещал завершить данную работу по Украине и предоставить ее совету директоров с января текущего года. Как правило, решение совета директоров МВФ принимается с учетом результатов работы миссии фонда.

"Мы достигли staff-level agreement с МВФ о пересмотре программы сотрудничества и вынесения вопроса о выделении следующего транша на рассмотрение совета директоров фонда", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

По его словам, это является результатом выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ и совместной слаженной работы президента Украины, правительства и Национального банка.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

В сообщении МВФ отмечается, что завершение третьего обзора позволит предоставить Украине еще около 1 миллиарда долларов. При этом, по данным фонда, это доведет общий объем финансовой помощи до 8,32 миллиарда долларов.