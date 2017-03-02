Порошенко даст команду, и Меморандум с МВФ тут же подпишут – эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украина находится на финальной стадии переговоров с МВФ, но вот меморандум еще не подписан. Именно такой формулировкой в НБУ опровергли сообщение в СМИ о том, что Украина уже подписала документ нового варианта меморандума с МВФ.

Такое же заявление сделали в Минфине: переговоры на финальной стадии, речь идет о переводе Украине транша в один миллиард долларов.

Как следствие, после подписания меморандума свои кредитные линии для Украины могут снова открыть и другие финансовые институты. А могут и закрыть, потому что, по мнению некоторых экспертов, этот транш будет последним.

Будет ли сотрудничество МВФ продолжено, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог и эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Спочатку "Рейтерс" з посиланням на джерела в НБУ повідомляє про те, що меморандум вже підписано, а потім НБУ це спростовує. Це не зовсім точна інтерпретація інформації чи щось інше?

— Я думаю, це була трохи не точна інтерпретація інформації, тому що, я думаю, власні джерела «Рейтерс» перебувають далеко не в керівництві НБУ, скоріше за все, це рівень якогось департаменту.

Ми бачимо, що спростування НБУ також доволі специфічне. Мовляв, ще не підписали, але якнайскоріше очікуємо підписання.

— Я думаю, меморандум знаходиться на стадії, коли профільні керівники, голова НБУ та Мінфіну, вже готові підписати, просто чекають команди безпосередньо від президента, тому що незважаючи на те, що у нас парламентсько-президентська республіка, НБУ взагалі зорієнтований на Порошенка. Відповідно, чекають відмашки від Порошенка.

Президент може не дати цю відмашку на підписання меморандуму з МВФ?

— Він дасть відмашку, можливо, є певні пункти… він не розуміє, як він буде потім пояснювати МВФ, чому він їх не виконав, тобто це і ринок землі, це і зняття ембарго на експорт деревини. Тобто наразі просто йде пошук розуміння, що потім говорити МВФ. Але я наполягаю на тому, що документ буде підписаний, і Україна отримає свій транш. Потім ми, як завжди, не виконаємо те, що підписали в меморандумі, це теж можливо, але… але-але.

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Чи вдасться всі ці зобов'язання, які Україна взяла на себе згідно з меморандумом з МВФ, протягнути через ВР?

— Дуже великою проблемою є те, що Мінфін і НБУ- дуже непрозорі організації. Тобто якщо б суспільство могло побачити хоча б проект меморандуму, який буде підписаний із МВФ, було б простіше, тому що наразі ми з вами говоримо не про меморандум, а про його інтерпретацію, тобто те, що ми почули. Перше. Друге, якщо будуть принципові рішення, які слід буде прийняти, коаліція знайде голоси. Вона знайде не всередині, тобто це буде частково БПП, частково "Народний фронт", частково РПЛ, а також, як завжди, плідні союзники чи з Опоблоку, чи з інших депутатських груп. Тобто коли йде принципове рішення, Банкова вміє домовлятися з депутатами.

Чи залежить від підписання цього меморандуму доля голови НБУ Валерії Гонтаревої?

— Піде Гонтарева, чи не піде, це вирішує не вона, а президент. І це абсолютно ніяк не залежить від її професійних якостей. Це людина близька до президента, і поки президент буде вважати її ефективною чи не знайде віддану особисто заміну, Гонтарева нікуди не піде.

Чи може президент поступитися посадою голови НБУ заради певного переформатування коаліції, посилення стабільності парламентської більшості?

— Він же віддав посаду голови АП, віддавати посаду голови НБУ — це буде занадто. Тобто якщо він втратить ще важіль фінансового контролю над державою, то, по-перше, це буде доволі поганий крок з політичної точки зору, а, по-друге, капітал його банків, який ріс при пані Гонтаревій, може трошечки почати рух в інший бік.

Подальші відносини з МВФ залежать від особи, яка займатиме посаду голови НБУ?

— Ефективного комунікатора з МВФ після пані Яресько у нас не з'явилося. Тому, якщо новий голова НБУ буде представлений нашим українським менеджментом, це ніяк не вплине на ефективність. З другого боку, треба розуміти, що МВФ — це фінансовий інструмент політики США. І поки США буде вважати, що підтримувати нас доцільно, вони будуть заплющувати очі на певну невідповідність того, що ми підписуємо і потім виконуємо.

Підписання меморандуму автоматично означає надання Україні фінансової допомоги, кредиту?

— Він же багаторівневий. Там є те, що виділяється одразу, потім там просто виділяється певна кредитна лінія, і кредит поступає вже залежно від того, як Україна виконує свої зобов'язання.

Якщо Україна зараз отримає цей мільярд доларів від МВФ, ми можемо говорити, що позиція Білого дому і нової адміністрації вже визначилася, враховуючи що саме США мають контрольний пакет за квотами в МВФ?

— Ні, наразі Трамп досі шукає себе у зовнішньополітичних відносинах, він досі намагається розібратися та зрозуміти взагалі свою позицію відносно України. І знову ж таки, лояльність до України буде залежати далеко не стільки від самої України, скільки від дружби чи антагонізму між Москвою і Вашингтоном. Тобто якщо між Москвою і Вашингтоном буде конфлікт, Україна буде отримувати фінансову підтримку як американський союзник та буфер між США і РФ. Якщо стосунки між Москвою і Вашингтоном будуть дружніми, я думаю, фінансові вливання МВФ в Україну різко зменшаться.

Низка експертів висловлювали думки, що навіть якщо Україна зараз отримає цей кредит від МВФ, наступний транш — мільярд доларів, то це буде вже останній транш, бо виконати всі ці умови буде нереально. Це дійсно може бути останнім траншем?

— Я повторюю свою тезу, що МВФ — це лише фінансовий інструмент політики США. Якщо Україна як ситуативний хоча б союзник США буде потребувати грошей, нас будуть підтримувати. Підуть на реструктуризацію, на якусь безповоротну допомогу… знайдуть механізми.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.