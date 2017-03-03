Меморандум с МВФ: последний спорный момент был урегулирован - Уманский

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В ближайшее время Национальный банк Украины ожидает подписания меморандума с Международным валютным фондом, с которым связывают дальнейшее кредитование Украины. Об этом сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Она также опровергла информацию о том, что меморандум уже подписан, как утверждали некоторые СМИ. По ее словам, МВФ направил Украине финальную версию меморандума об экономической и финансовой политике по программе расширенного финансирования, подписание которого позволит фонду рассмотреть выделение четвертого транша в размере $1 млрд.

На вопрос, означает ли подписание документа, что Украине пока не дадут очередной заем, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил экс-заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

"Это означает, что все-таки дадут, потому что основные условия, т.е. предпосылки для выделения заема, они выполнены. Там остался небольшой вопрос по НАБУ и по декларациям чиновников, но тогда, если он будет подписан, будет основание для Совета директоров выносить это на свое заседание и принимать позитивное решение по Украине. Текст меморандума, он, в принципе, — окончательный. Я видел предпоследнюю версию, которая была неделю назад, там было два спорных вопроса, которые, насколько я знаю, уже урегулировали, касательно Антикоррупционного суда и НАБУ, но их уже урегулировали, и на сегодняшний день Украина готова подписывать этот меморандум", — заверил Уманский.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.