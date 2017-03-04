МВФ выделит новый транш в размере $1 млрд в марте

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) договорился с властями Украины о выделении очередного транша финпомощи. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Читайте также: Проклятие Ленина: архитектора Харькова требуют выгнать из-за "одоробла"

Согласно информации, решение может быть принято во второй половине марта.

Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны предоставить свой отчет совету директоров МВФ, что будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. МВФ обещал завершить данную работу по Украине и предоставить ее совету директоров с января текущего года. Как правило, решение совета директоров МВФ принимается с учетом результатов работы миссии фонда.

"Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики. Это открывает путь для рассмотрения третьего обзора договоренности в рамках механизма расширенного финансирования советом директоров… во второй половине марта", — говорится в пресс-релизе.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

В сообщении МВФ отмечается, что завершение третьего обзора позволит предоставить Украине еще около 1 миллиарда долларов. При этом, по данным фонда, это доведет общий объем финансовой помощи до 8,32 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с Международным валютным фондом.