Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с МВФ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с Международным валютным фондом.

На вопрос журналиста, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, Гонтарева ответила: "Да, возможно", следует из трансляции телеканала "112 Украина".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.