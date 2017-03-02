наверх
02.03.201715:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с МВФ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (252)

    (обновлено: )76
    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на вопрос журналиста, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, ответила, что это возможно.
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с Международным валютным фондом.

    На вопрос журналиста, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, Гонтарева ответила: "Да, возможно", следует из трансляции телеканала "112 Украина".

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахта "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Национальный банк Украины
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация