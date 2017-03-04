Проклятие Ленина: архитектора Харькова требуют выгнать из-за "одоробла"

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

"Одоробло" вместо Ленина

Петиция с требованием отставки главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого на сайте мэрии набрала необходимые для ее рассмотрения 5 тысяч голосов стремительно. В это требование перерос протест против памятного знака, который собираются поставить на главной площади города – площади Свободы – вместо снесенного в 2014 году памятника Ленину.

ЖЖ gatta-bianka Фотожаба из ЖЖ gatta-bianka

Результаты проведенного в городе блиц-конкурса проектов вызвали бурю негодования. Чечельницкий рьяно защищал выбранный проект, против которого выступили активисты. Поэтому после петиции против памятника, также в рекордные сроки набравшей нужные голоса, было зарегистрировано требование уволить и самого главного архитектора.

Смотрите также: Открытие памятника Елене Телиге в Киеве

Должность главного архитектора в одном из самых крупных городов Украины – по определению хлебная. Согласование крупных проектов, реконструкция, благоустройство – все это сопряжено с серьезными "коррупционными рисками" (или "коррупционными выгодами", скорее). И, разумеется, прицепом к эстетическим претензиям активисты и блогеры завалили харьковского главного градостроителя подозрениями в коррупции.

Дмитрий Бухановский / Facebook Фотожаба из ФБ Дмитрия Бухановского

Мостик от одного к другому перекинуть было легче легкого. Поскольку Чечельницкий – один из соавторов победившего проекта, к которому прочно прилипла кличка "одоробло".

Проклятое место

Над этим местом на площади Свободы явно висит проклятие оставаться в центре скандалов.

До сентября 2014 там стоял памятник Ленину, второй по высоте в Украине (первым был севастопольский). В сентябре его снесли "активисты" – без всяких санкций. Просто кто-то принес на акцию перфоратор, болгарку. Просто "случайно" неподалеку оказалась подходящая спецтехника.

Мэр Харькова Кернес вначале клятвенно обещал восстановить памятник, настаивая, что его повалили незаконно. Тогдашний губернатор Игорь Балута задним числом подписал распоряжение "об урегулировании ситуации относительно памятников тоталитаризма".

Нина Новикова / Facebook Фотожаба из ФБ Нины Новиковой

Милиция вначале было возбудила уголовное дело об уничтожении памятника культурного наследия. Но после распоряжения Балуты производство было закрыто. Обращения Кернеса к прокурору области, а городских чиновников в прокуратуру Харькова результатов не дали.

Кстати, тогда главный архитектор города Чечельницкий назвал снос памятника "своеобразным фашизмом".

Со временем Кернес отказался от своей идеи восстановить Ленина. Год назад мэрия выделила 1,7 миллиона гривен на демонтаж постамента, что тоже вызвало волну негодования. Мол, цена работ завышена, деньги "распилят".

В ноябре 2016 горсовет объявил о "блиц-конкурсе" на эскиз-идею нового памятного знака на площади Свободы. Уже тогда общественники выступили против самой идеи конкурса в таком виде. Среди тех, кто предложил вместо "блица" провести открытый международный конкурс, был известный харьковский архитектор Максим Розенфельд.

В мэрии не прислушались, и в конце января выставили конкурсные работы. А затем проголосовали за подобие питерской Александровской колонны с ангелом наверху.

Vladymyr Bysov / Facebook Фотожаба из ФБ Vladymyr Bysov

Победитель был известен заранее

Работы, которые были предложены, харьковчане встретили в штыки. В соцсетях спектр эмоций был от возмущения до насмешек. Некоторые идеи кое-кому показались интересными, но в целом город был в шоке.

Когда же объявили победителя, интернет взорвался "фотожабами". Мэрия провела пресс-конференцию, на которой авторам памятника пришлось обиваться от довольно жестких вопросов журналистов.

Выиграла "блиц" работа под девизом "000001". Она представляет собой 86-метровую колонну, вокруг которой собираются установить четыре сидячих фигуры – греческий философ родом из скифского Северного Причерноморья Анархасис, князь Игорь, который через территорию нынешнего Харькова возвращался из знаменитого похода на половцев, украинский поэт и философ Семен Климовский и поэт Михаил Петренко, выпускник Харьковского университета. А наверху – фигура ангела с православным крестом.

Примечательно, что картинка с колонной и ангелом появилась в Сети задолго до того, как конкурс вообще объявили. Тогда многие решили, что это шутка – будто принято решение ставить такую колонну. После конкурса к интернет взорвался "фотожабами" на этот памятник. В соцсетях протестные записи породили хештеги #одоробло, ‪#‎Конкурс_Свободи‬, ‪#‎Свободу_площі_Свободи‬.

Активисты подали иск в суд о непризнании итогов конкурса. Заседания его переносятся, здание Дзержинского суда пикетируют каждый раз.

А тем временем петиция об увольнении главного архитектора Сергея Чечельницкого тоже набрала нужные для рассмотрения горсоветом 5000 голосов.

"Сами вы разрушители!"

"Это жлобство и хамство! Люди бывают созидателями, а есть и те, кто разрушает. Вот именно те, кто подписал эту петицию, – разрушители!", – прокомментировал голосование сам Чечельницкий.

Харьковчане ответили сетевым флешмобом, отмечая публикации хештегом ‪#‎созидатель_харькова. С такой меткой постят фото полуразрушенных памятников архитектуры, которые можно найти даже в центре Харькова. А также – снимками зданий, которые не вписываются в архитектурный облик старого центра города.

Припомнили Чечельницкому и уже снесенные памятники архитектуры, которые по документам еще числятся существующими. Например, жилой дом "Городская усадьба" на ул. Мироносицкой, 74 (начало ХХ века).

По-хорошему подобные случаи, которых немало, должны были бы становиться темой расследований, и отнюдь не журналистских (потому, что журналисты писали об этом не раз).

Но, как было сказано, должность главного архитектора – ключевая в принятии строительных решений. На нем завязаны многомиллионные проекты застройщиков. В том числе тех, кто собирается строить недвижимость на месте снесенных памятников архитектуры. И, в общем, никаких расследований по этому поводу правоохранители не предпринимали.

Елена Левицкая / Facebook Памятник архитектуры в центре Харькова, на ул. Бажанова

Харьковские журналисты пишут, что протесты против "одоробла" на центральной площади и требование уволить главного архитектора станет тестом на зрелость гражданского общества. Однако не факт, что считающий себя "хозяином Харькова" мэр Геннадий Кернес прислушается к голосу активистов.