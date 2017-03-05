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    Аналитика и комментарии

    Поднимите мне веки. Чего МВФ не знает об Украине?

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (660)

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    Последствие блокады Донбасса поставило официальный Киев перед неоспоримым фактом: если отчуждение предприятий состоится - Украине не видать прогнозируемого экономического роста, пишут мировые СМИ. Осмелятся ли киевские власти снять блокаду силой?
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Конфликт на востоке Украины вступил в новую фазу: "народные республики" объявили, что берут на себя управление предприятиями украинских олигархов, которые расположены на их территории, пишет журналист, политический аналитик Леонид Бершидский в статье для Bloomberg. "За пределами Украины мало кто знает о том, что все три года с начала конфликта эти заводы и шахты платили налоги в украинскую казну, а их объем производства учитывался в украинском ВВП. Если отчуждение предприятий состоится, Украине не видать прогнозируемого экономического роста", — полагает автор публикации.

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    "В отличие от военных действий и их геополитических последствий, экономическая сторона конфликта на востоке Украины никогда особо не освещалась. Все исходили из того, что Украина просто потеряла предприятия, расположенные на контролируемых ополченцами территориях Донецкой и Луганской областей. В октябре 2016 года МВФ опубликовал доклад о реализации программы помощи Украине на 17,5 миллиарда долларов, и там была схема, на которой восточные регионы были показаны в виде отдельного куска, изъятого из украинского экономического пирога", — продолжает аналитик.

    "Поскольку самопровозглашенные народные республики не признаны, у них нет банков, предоставляющих весь спектр услуг, нет нормальной системы налогообложения, нет правопорядка в обычном смысле слова. Утрата Украиной промышленных предприятий в этом регионе внесла свою лепту в снижение ВВП страны в 2015 году на 9,9%. Но примерно 20 крупных заводов и шахт в удерживаемых повстанцами районах, где трудятся примерно 75 тысяч рабочих, продолжали работать по весьма шаткой схеме. Их продукция считалась украинской; частично она экспортировалась через Украину и давала стране остро необходимую валюту", — пишет Бершидский.

    "Трудно подсчитать, какой вклад эти компании вносят в украинский ВВП, потому что место их регистрации не соответствует фактическому месту их расположения. МВФ, который подписал с украинскими властями новый меморандум, подтвердив передачу нового кредита на один миллиард долларов, не обладает такими данными. Но это очень важные активы. Депутат украинского парламента Наталья Веселова недавно запросила у правительства информацию о том, какую сумму налогов заплатили Украине восемь таких предприятий и шахт. Ей ответили, что за 2016 год эта сумма составила 1,3 миллиарда гривен (47 миллиардов долларов). Получается, что все зарегистрированные в Украине предприятия восточных регионов в 2016 году обеспечили ей более одного процента налоговых поступлений", — отмечает автор статьи.

    Недавно Украина дала ополченцам серьезный повод для наезда на предприятия с украинской регистрацией, продолжает политический аналитик. "25 января группы ветеранов украинской армии заблокировали железные и автомобильные дороги между Украиной и территориями ополченцев, потребовав от правительства прекратить торговлю с повстанцами. Основная часть этой торговли велась в рамках вертикально интегрированных холдинговых компаний. Например, контролируемые повстанцами регионы поставляли уголь на украинские электростанции и металлургические предприятия. Правительство недовольно этой блокадой и пытается объяснить, что покупать уголь в других странах дорого, да и в любом случае, на это потребуется время. С 17 февраля из-за этой блокады в украинской энергетике введено чрезвычайное положение", — говорится в публикации.

    "Правительство в Киеве не осмеливается снимать блокаду силой. Такой шаг будет чрезвычайно непопулярным; более того, он может спровоцировать беспорядки и даже новую насильственную смену власти", — полагает Бершидский. "Невозможно представить себе ничего хуже, чем вооруженный конфликт между украинцами вблизи линии фронта", — написал недавно в Facebook популярный мэр Львова Андрей Садовый.

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    facebook.com/shtab.blokady
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    "Киевский инвестиционный банк Dragon Capital подсчитал, что блокада в этом году может уменьшить украинский ВВП на 0,6%. Сюда не входят потери от вступления сепаратистов во владение промышленными предприятиями на востоке. Если блокада будет продолжаться весь 2017 год, а "национализация" этих предприятий будет проведена более или менее, полностью, то в Украине вообще не будет экономического роста, тем более, в 2,5%, которые прогнозировал Bloomberg. А МВФ, как и в прошлом году, придется объяснять, что экономические прогнозы, легшие в основу его помощи Украине, были слишком радужными", — продолжает автор статьи.

    "Большая часть металлургических предприятий и шахт в этом регионе принадлежит уроженцу Донецка и самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову, который поддерживает отношения как с местными властями, так и с Киевом. Ахметов старается не спорить с властями и регуляторами, и правительство Порошенко воздерживается от нападок на него. Благодаря этому такая схема работала на протяжении последних трех лет. Его деньги помогают сглаживать гуманитарные проблемы восставших регионов, а его компании отапливают украинские дома и подают туда электричество. Меньшая часть промышленных предприятий на востоке Украины принадлежит другим украинским олигархам Сергею Таруте и Вадиму Новинскому. Они тоже научились находить компромиссы", — пишет Бершидский.

    "Ахметов и другие олигархи будут бороться против "национализации" своих предприятий. Но им будет очень трудно, даже если Украине каким-то образом удастся снять блокаду. Москва передачу управления одобрила", — говорится в статье. "Речь идет о жизнях нескольких миллионов людей, — заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. — Людям надо выживать". "Порошенко объявил, что потребует ввести дополнительные международные санкции против тех, кто будет наживаться на этой "национализации". Однако новые антироссийские санкции сегодня в Европе непопулярны", — напомнил автор публикации.

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    "Сохраняющиеся экономические связи между Россией и Украиной, включая договоренность о работе украинских компаний на контролируемом повстанцами востоке — это единственное, что мешает началу полномасштабной войны. Теперь, когда эти связи рвутся, вероятность вооруженных беспорядков в Украине и более прямого российского вмешательства увеличивается. Но даже если до самого страшного дело не дойдет, экономическая ситуация в Украине в этом году будет хуже, чем предсказывают ее кредиторы и надеются люди", — полагает Бершидский.

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