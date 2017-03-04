Гройсман заявил о миллиардных убытках от торговой блокады в Донбассе

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В связи с торговой блокадой в Донбассе 75 тысяч человек могут потерять работу, заявил в эфире в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В ГМК (горно-металлургическом комплексе — Ред.) работают 300 тысяч человек. Речь идет о том, что, по предварительным расчетам, 75 тысяч человек могут потерять работу. Мы потеряем три с половиной миллиарда долларов валютных поступлений, это негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нести убытки", — сказал премьер в эфире телеканала "Интер".

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Ранее глава правительства заявлял, что блокада поставок угля с неподконтрольной части Донбасса невыгодна Украине, поскольку заставляет украинские металлургические предприятия закупать уголь у России.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.