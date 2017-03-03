Украина в жестком кризисе, без перспектив. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Подоплека скандала с главой ГФС Насировым, неожиданные возможные "заказчики" блокады Донбассы и новые олигархи вместо уже привычных: об этом и многом другом говорили эксперты во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в редакции РИА Новости Украина.

Скандал как отвлечение внимания

Одно из самых громких событий недели случилось в ночь на пятницу — детективы НАБУ вручили Главе Государственной фискальной службы Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках.

В какой-то мере этот скандал служит дополнительному отвлечению внимания от более интересных и абсолютно неизвестных переговоров Порошенко и Путина, отвлекает наше внимание от блокады Донбасса, этих "договорняков", которые сегодня там идут, отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Руслан Бортник

"Ключевой причиной скандала с попыткой задержать Насирова является его противостояние с министром финансов господином Данилюком. Это противостояние очень давнее, несколько раз оно выкатывалось в публичную плоскость — на примерах налоговой милиции, перетягивания списка плательщиков ПДВ, на примерах взаимных скандалов, накатов, оффшоры Данилюка, праздники налоговой… Шла постоянная, системная, подковерная борьба между двумя этими игроками. Хотя номинально ГФС подчинен Минфину, но реально Минфин ГФС не управлял. Напомню, что Насиров назначен еще в 2015 году при премьер-министре Яценюке. Выбирали его конкурсные комиссии", — рассказал эксперт.

По его словам, Насиров был назначен на должность в 2015 году, Данилюк же попал в Кабмин только при Гройсмане, но Данилюк — человек из ближайшего окружения президента: "он человек, который ситуативно пользуется неограниченным доверием президента, и конфликт за контроль над креслом руководителя ГФС и предопределил попытку задержания".

"Я уверен, что Насирову ничего не угрожает в правовом плане. Потому что с нашими судами вряд ли что-то удастся доказать. Его фактически пытаются принудить к добровольной отставке, к не борьбе за кресло главы ГФС. Которое по своему весу "тяжелее" доброй половины министерств в правительстве. Это кресло сегодня хочет получить ближайшее окружение президента. Эта отставка означает отказ президента от тех договоренностей, баланса, который был сформирован в 2015 году, с тем же самым "Народным фронтом", "Видродження", многими другими политиками», — заявил Бортник.

Он также привел ряд фамилий, подобные договоренности с которыми уже нарушены — Фирташ, Коломойский, Онищенко, Яценюк. Впрочем, политолог прогнозирует, что в конечном итоге мы через некоторое время забудем об этом скандале, потому что "заявление об участии Насирова в участии в схемах Онищенко — попытка информационно его дискредитировать".

Кроме этого Бортник прокомментировал тот факт, что исполняющим обязанности главы ГФС назначен Мирослав Продан — человек из Винницы, "который не был даже первым заместителем Насирова: это чтобы понимали, что там происходит, хотя логично, что исполняющим обязанности должен бы быть господин Билан - первый заместитель Насирова".

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"Комично-сатирические куплеты"

Политолог Александра Решмедилова отметила, что скандал вокруг Насирова произошел накануне его дня рождения — "это элементы психологического насилия на него лично".

"Давайте не забывать, что сейчас, в основном, отождествляют Насирова все равно чаще всего с командой президента — ближний круг, связи, что это может отбросить тень и сказаться на рейтингах как президента, так и его команды", — сказала эксперт, добавив, что к апрелю мы можем увидеть целый ряд важных кадровых назначений во власти, и эти изменения вынуждены, поскольку в противном случае вся конструкция может рухнуть.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

Саму ситуацию с Насировым Решмедилова назвала "комично-сатирическими куплетами и действиями — взбодрить на ночь глядя народ и самого Насирова". Пока же не будет конкретных и реальных решений судов — все это не будет иметь последствий, будет только яркая "картинка" для СМИ.

"Всех лучше уже разобрали"

Говоря непосредственно о потенциальных назначениях, политолог спрогнозировала, что возможны новые назначения в Кабмине, уже анонсированы изменения коалиционных форматов.

"Я думаю, что договоры, которые были в 2015 году еще со вторым Кабмином Яценюка, они устаревают. Как и договоренности с олигархами. Нужны новые согласования, в том числе людей, держателей потоков, смотрящих за этими вопросами. Уже появилась информация, что возможно будут изменения в силовом блоке — СБУ, службы внешней разведки", — сообщила эксперт.

Возможно, поменяют также Насирова, главу НБУ Гонтареву, министра иностранных дел Климкина, — ближайшие кадры президента, накопившие на себе очень много негатива.

"Тенденции к позитивным явлениям явно нет, есть традиция к негативной селекции — всех лучших уже давно разобрали", — сказала Решмедилова, отметив, что март-апрель будут политически горячими.

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"Так сложились звезды"

О ситуации с Насировым может ярко высказаться экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который уже около года находится в открытой войне с Насировым, отметил политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

"Судя по событиям на Закарпатье, в Одесской области, вокруг Насирова накопилось уже очень большое количество людей, которые желали как минимум его смещения", — заявил он.

Эксперт также напомнил, что западные партнеры открыто требуют от Украины громких коррупционных — в частности, это звучало в рекомендации МВФ. Также у НАБУ, САП и других структур есть желание продемонстрировать эффективную работу, "так что звезды сложились неблагоприятно вокруг Насирова, а последней каплей стал конфликт с Данилюком".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин

"Начался процесс переформатирования сложившейся системы сдержек и противовесов, и одним из факторов, который стимулирует этот процесс — 14 апреля, окончание иммунитета правительства Гройсмана. Думаю, март и апрель будут горячими в политическом отношении", — дал прогноз Кирюхин.

Блокада: кто заказывает музыку

Обсудили эксперты и продолжающуюся и даже расширяющуюся блокаду Донбасса. По мнению Руслана Бортника, это "творение не украинских рук".

"Конечно, мы говорим об участии Садового, Коломойского, но возможно, что они — просто посредники в этой ситуации. Эта блокада наносит урон власти, в том числе России, Донецку и Луганску. Потому что если эта блокада действительно заработает, с соответствующими инструментами, то это будет означать повышение издержек, которые понесет Россия на социальное поддержание ЛНР и ДНР. Поэтому пока складывается впечатление, что заказчики этого всего находятся как минимум за границей, как максимум — за океаном. Возможно, это такой элемент деструкции нынешней ситуации, доведение до конца нынешнего политического цикла. Возможно, именно поэтому в бюджете США на следующий год заложено 150 миллионов финансирование ВСУ, а не 300, именно поэтому мы пока не дождались встречи Порошенко с Трампом. Этот инструмент одновременно наносит урон и Порошенко, и Путину", — рассказал политолог.

Конечно, во время этой игры все пытаются получить выгоду, продолжил он: кто-то — признавая документы (ЛНР и ДНР — Ред.), оказывая дополнительное давление, "отжимая" предприятия, кто-то — шантажируя олигарха и пытаясь отжать его бизнес — "но это уже попытка адаптироваться к игре, которую не начинал".

"Очевидно, что эта блокада закончится тяжелыми экономическими потерями и для Украины, и для Донбасса, очевидно, что она закончится дальнейшим обеднением населения и деиндустриализацией, потому что с каждым днем мы теряем рынки", - заявил Бортник, добавив, что рано или поздно блокада перейдет или в фазу уличных протестов, или в фазу столкновений.

Проблемы и выгоды Порошенко

Денис Кирюхин отметил, что на примере блокады ярко видна одна из характеристик украинской политики: особенность укринской ситуации в том, что у всех участников процессов в той или иной степени нет достаточных ресурсов, чтобы без существенных проблем для себя добиться целей и задач, которые они перед собой ставят.

"Это создает такую патовую, паритетную ситуацию, в которой, если у кого-то хватает сил для какого-то рывка — например, перекрыть железную дорогу, — то дальше ситуация уже сама начинает диктовать условия и диктовать логику, в которую уже подключаются остальные игроки. И по мере ситуации пытаются для себя получить выгоду", — сообщил политолог.

По его мнению, "путем блокады была навязана повестка дня для РФ — она отвечала на вызовы", примерно в такой же ситуации оказался Порошенко.

"Единственное, что для него объективно эта ситуация имеет выгоды, связанные с тем, что блокада сильно бьет по позициям так называемого олигарха номер 1 — Рината Ахметова", — сказал Кирюхин, отметив, что еще отдельно локальные игроки пытаются "таскать каштаны из огня" для себя.

Олигарх должен остаться только один

На фоне всего происходящего в Украине мы видим процессы, которые могут привести к тому, что с политической и экономической карты исчезнет последний крупный олигарх — Ринат Ахметов, отметил Руслан Бортник.

"Олигарх должен остаться только один, и президент Украины это постоянно демонстрирует. Все остальные в этой игре потерялись. Но дело в том, что ситуация и вокруг блокады, и вокруг Насирова подводит президента к критической черте, когда он уже становится абсолютно недоговорибельным и когда вокруг него будут просто эшелоны врагов, обиженных людей, завистников. В такой ситуации удержать власть будет достаточно сложно", - заявил политолог.

В то же время происходящее в Украине не имеет ничего общего с деолигархизацией, считает эксперт.

"Мы имеем дело просто с укрупнением капитала, когда этот капитал будет просто контролироваться одной финансовой группой. Эта же группа национализировала посредством государства "ПриватБанк», эта же группа взяла в аренду Припортовый завод, активно входит в самые интересные бизнесы в Украине.

И мы видим возникновение новых олигархов, просто мы к ним еще не привыкли. Но по своим возможностям сегодня ни Кусюк, ни Кононенко, ни многие другие не уступают уже, или имеют не меньшие, а иногда и большие ресурсы, чем «обыкновенные» для нас Тарута, Пинчук и многие другие. Мы становимся свидетелями олигархического перетряхивания, когда вместо одних приходят другие. Но разрыв между первыми и всеми остальными — просто огромен, раньше такого не было. Раньше олигархи сохраняли свою суверенность и финансово были сопоставимы с людьми, которые находятся во власти", — подытожил политолог.

Приватизация как тест для олигархов

Денис Кирюхин считает, что одним из главных индикаторов, какова ситуация с позициями крупного национального бизнеса, проявится с темой "большой приватизации".

"Мы видим, что наши международные партнеры активно подталкивают Украину к приватизации — речь идет о целом комплексе очень больших предприятий. И мы видим большой интерес западных компаний и сопротивление крупного национального капитала и желание его самого принять участие в этом процессе приватизации", — сказал эксперт.

Приватизация, отметил он, покажет, насколько сильны позиции олигархов: если приватизация пройдет в интересах крупных украинских игроков, это будет значить, что у них есть ресурсы, чтобы закрыться от внешнего торпедирования.

"В Украине могут разрушить систему олигархов, и этом очень заинтересованы (в том числе — Ред.) внешние игроки", - сообщил Кирюхин.