Порошенко прокомментировал подозрения в адрес Насирова

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ситуацию с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым, заявил, что предъявившее чиновнику обвинения Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — это независимый орган. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь главы государства Роман Цеголко.

"НАБУ независимый орган — Президент прокомментировал дело Насирова, отвечая на вопросы журналистов", — написал Цеголко (стиль, грамматика и орфография автора сохранены — Ред.).

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В пятницу сообщалось, что Насирову делают операцию.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.