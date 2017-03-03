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    Политика

    Насиров уже говорит после операции - СМИ

    Тема:

    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (37)

    (обновлено: )41110
    Ранее в пятницу адвокат Романа Насирова сообщал, что подозреваемого в коррупции фискала оперируют. Подробности не сообщались. Вместе с тем СМИ сообщают, что Насиров пришел в сознание.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Государственной налоговой службы Роман Насиров, которого в пятницу отстранили от должности, пришел в сознание после операции, сообщает УНИАН.

    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети о Насирове: "Так, это... с днем рождения, Рома"

    Сообщается, что Насиров уже говорит после наркоза.

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В пятницу сообщалось, что Насирову делают операцию.

    Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

    Смотрите также: Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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