У Насирова случился инфаркт перед самым вручением подозрения - адвокаты

Скриншот Радіо Свобода

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Вручение подозрения главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову является незаконным, поскольку оно произошло после потери сознания Насирова, заявили его адвокаты в комментарии Радио Свобода. вручили подозрение, однако адвокаты настаивают, что вручение не имеет законную силу.

Адвокаты главы ГФС утверждают, что у их клиента перед самым вручением подозрения случился инфаркт.

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В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение, после этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

Отметим, Насирову в пятницу, 3 марта, исполняется 38 лет.