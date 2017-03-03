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03.03.201717:31
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    Аналитика и комментарии

    Однако, это тенденция. Соцсети о нюансах дела Насирова

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    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (37)

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    Известность порой приходит совершенно внезапно. Мог ли подумать рядовой вахтер, не рядовой, правда, клиники, что утром он проснется героем всех новостных лент? А ведь случилось именно так. Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Рецепт популярности незамысловат: нужно всего-то оказаться в нужное время, в нужном месте. Именно в такую удачную обстановку попал совершенно рядовой вахтер столичной больницы Феофания. Благодаря стойкости и четкому выполнению служебных обязанностей он очень скоро стал звездой всех новостных публикаций. Именно он не пускал правоохранителей, чтобы задержать главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. 

    "Простой и скромный дедушка-вахтер сумел остановить "всесильное" НАБУ! С 21:00 до 22:00 лечебные манипуляции, а с 22:00 до 7:00 — сон… А вы говорите нужно знать УПК!", - такими словами писал это событие на своей страничке в Facebook адвокат Александр Мирошник.

    Неизвестный отважный вахтер очень быстро приобрел народную поддержку и был удостоен немыслимого количества комментариев в соцсетях: "А все потому, что вахтер уже перешел на стандарты НАТО". 

    "Если из вахтеров создать бригаду спецназа ВСУ, то даже страшно представить, как изменится баланс сил в мире", — предположили некоторые украинцы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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