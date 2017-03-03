Однако, это тенденция. Соцсети о нюансах дела Насирова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Рецепт популярности незамысловат: нужно всего-то оказаться в нужное время, в нужном месте. Именно в такую удачную обстановку попал совершенно рядовой вахтер столичной больницы Феофания. Благодаря стойкости и четкому выполнению служебных обязанностей он очень скоро стал звездой всех новостных публикаций. Именно он не пускал правоохранителей, чтобы задержать главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

"Простой и скромный дедушка-вахтер сумел остановить "всесильное" НАБУ! С 21:00 до 22:00 лечебные манипуляции, а с 22:00 до 7:00 — сон… А вы говорите нужно знать УПК!", - такими словами писал это событие на своей страничке в Facebook адвокат Александр Мирошник.

Неизвестный отважный вахтер очень быстро приобрел народную поддержку и был удостоен немыслимого количества комментариев в соцсетях: "А все потому, что вахтер уже перешел на стандарты НАТО".

"Если из вахтеров создать бригаду спецназа ВСУ, то даже страшно представить, как изменится баланс сил в мире", — предположили некоторые украинцы.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook