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    Политика

    Насирова после вручения подозрения увезли в реанимацию

    Тема:

    Обыски в ГФС и задержание Насирова (8)

    (обновлено: )3810
    Адвокаты Романа Насирова заявляют, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда их клиент был без сознания. Они утверждают, что вручение подозрения является незаконным.
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий

    КИЕВ, 3 мар — ИА Новости Украина. Главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову вручили подозрение, после вывезли из ведомственной больницы "Феофания" на носилках.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко
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    Сотрудник больницы сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт, сообщает "Украинская правда". 

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    По словам адвокатов Насирова, сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают, адвокаты, вручение подозрения является незаконным.

    Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. 

    Facebook Андрей Журжий
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ

    В четверг, 2 марта, НАБУ и САП провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

    Напомним, в начале февраля между Насировым и главой Минфина Александром Данилюком возник конфликт из-за поездки первого на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа. 

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