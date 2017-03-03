Насирова после вручения подозрения увезли в реанимацию

КИЕВ, 3 мар — ИА Новости Украина. Главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову вручили подозрение, после вывезли из ведомственной больницы "Феофания" на носилках.

Сотрудник больницы сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт, сообщает "Украинская правда".

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По словам адвокатов Насирова, сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают, адвокаты, вручение подозрения является незаконным.

Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу.

Facebook Андрей Журжий Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ

В четверг, 2 марта, НАБУ и САП провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

Напомним, в начале февраля между Насировым и главой Минфина Александром Данилюком возник конфликт из-за поездки первого на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.