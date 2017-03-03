Подозрение Насирову и проколы сотрудников НАБУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Накануне визита к главному фискалу нагрянуть сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, которые расследуют газовые дела нардепа Александра Онищенко, Роман Насиров слег в больницу. И представители Нацбюро ничего лучше не придумали, чтобы наведаться к нему в палату и провести задержание, а так же вручить подозрение в совершении преступления, но наткнулись на мужественного вахтера, который отказался пускать посторонних с 22:00 до 7:00 утра. Им пришлось буквально прорываться в здание, чтобы задержать Насирова, который не подавал признаки жизни: лежал с закрытыми глазами и не реагировал на окружающих.

Сразу после визита антикоррупционеров, который вручали ему подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением в результате чего государству был нанесен ущерб в 2 миллиарда, Насиров был переведен в реанимацию. Врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. Адвокаты фискала утверждают, что их клиент за подозрение не расписывался и вообще был без сознания.

По сути, сотрудники НАБУ зашли в тупик, считает экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Согласно закону, задержанному лицу (то есть, Насирову — Авт.) должны вручить уведомление о подозрении не позднее 24 часов с момента его задержания (до 22:00 —23:00 завтрашнего дня, то есть пятницы, 3 марта — Ред), или же освободить. Не позднее 60 часов (до 10:00 — 01:00 воскресенья, 5 марта — Ред.) с момента задержания Насиров должен быть доставлен в суд для избрания меры пресечения, или уволен. А не позднее 72 часов (до 22:00 воскресенья, 5 марта — Ред,) Насиров должно быть арестован судом, или уволен. Короткий и несложный путь, не преодоление которого будет последним гвоздем в гроб правоохранительной и судебной систем", - отмечает Василий Вовк.

Уже можно сделать выводы, что сотрудники НАБУ сыграли на руку главному фискалу. Их действия можно с легкостью оспорить в суде.

"В соответствии с требованиями действующего уголовно- процессуального кодекса, вручать подозрение надо в рабочее время или же когда человека застигли на месте, в момент совершения преступления. А так же, если есть неопровержимые данные о том, что фигурант может укрываться от следствия. Я не знаю, были ли неопровержимые данные у сотрудников НАБУ о том, что Насиров может скрыться, если они около полуночи отправились к нему в больницу", - подчеркивает учредитель ОО "Громекс", экс-зампрокурора Киева Максим Могильницкий.

При этом сотрудники НАБУ подвергали себя определенным процессуальным рискам. В суде, когда будет даваться оценка факту вручено ли подозрение надлежащим образом или нет, судьи могут посчитать действия сотрудников НАБУ, не надлежащими. А если еще и врачи подтвердят, что Насиров по состоянию здоровья не мог адекватно воспринимать происходящее, суд может посчитать вручение подозрение не состоявшимся.

"Если сотрудники НАБУ предоставят доказательства, что у них были основания вручать подозрение в ночное время, в больничной палате, на основании информации, что господин Насиров может укрыться от органов следствия, только это может спасти ситуацию. Но пока это выглядит так, что сотрудники НАБУ сами вставили себе палки в колеса", — подчеркивает Максим Могильницкий.

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К сожалению, следственные действия в стенах больниц происходит, потому что наши чиновники, в случае неприятности, не говоря уже об уголовном преследовании, тут же прячутся в палатах медучреждений и, в качестве охранной грамоты, обзаводятся справками со страшным диагнозом. Но если в последствии будет установлено, что чиновник симулировал заболевание, это только негативно скажется на его репутации. А суд и следствие будет подстраиваться под смертельно больного подследственного, а там, глядишь, дело и рассосется само собой, как было с делом нардепа — радикала Игоря Мосийчука или же Геннадия Корбана.