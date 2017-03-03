Состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию - адвокат

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Состояние главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова ухудшилось, ему делают операцию, сообщает "112 Украина" со ссылкой на адвоката.

"Только что нам звонил адвокат Насирова и сообщил, что его состояние ухудшилось, и он сейчас находится в операционной, ему делают операцию", — сказала корреспондент телеканала.

При этом она отметила, что эта информация не подтверждена.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.