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    Состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию - адвокат

    Тема:

    Обыски в ГФС и задержание Насирова (20)

    (обновлено: )63710
    По словам адвоката главы ГФС, состояние Романа Насирова ухудшилось, и в настоящее время он находится в операционной, ему делают операцию. При этом корреспондент телеканала отметил, что эта информация не подтверждена.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Состояние главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова ухудшилось, ему делают операцию, сообщает "112 Украина" со ссылкой на адвоката.

    "Только что нам звонил адвокат Насирова и сообщил, что его состояние ухудшилось, и он сейчас находится в операционной, ему делают операцию", — сказала корреспондент телеканала.

    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
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    При этом она отметила, что эта информация не подтверждена.

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

    Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

    Смотрите также: Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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