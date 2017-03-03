Хроника 2 марта: взрыв на шахте "Степная", прогресс безвиза, задержание и инфаркт Насирова

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 2 марта, произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь": погибли восемь горняков, объявлен всеукраинский траур. В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову подозрение, после чего у Насирова диагностировали инфаркт. Также вчера в Киеве произошел вооруженный угон маршрутки и был переименован Музей русского искусства. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Взрыв на шахте во Львовской области

В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС Украины, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. В результате аварии пострадали более 20 горняков. Председатель регионального объединения независимых профсоюзов Виталий Онижук отметил, что на шахте "произошел взрыв газа метана, и это вызвало ненадлежащее оборудование шахты". Президент Украины объявил в связи со взрывом на шахте всеукраинский траур.

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Совет ЕС дал согласие на отмену виз для граждан Украины

Совет ЕС, где представлены все страны-члены Евросоюза, в четверг дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины, теперь за решение должен проголосовать Европарламент (ЕП), говорится в сообщении Совета ЕС. Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины.

Финальная версия меморандума от МВФ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что получила от Международного валютного фонда финальную версию обновленного меморандума о сотрудничестве, который оговаривает дальнейший перечень реформ для получения очередного кредитного транша. По ее словам, если документ будет подписан сегодня, то совет директоров МВФ может собраться для рассмотрения украинского вопроса 19 апреля. Помимо этого Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с МВФ.

Временная администрация на украинских предприятиях в ЛДНР

Временная администрация вводится на всех предприятиях украинской юрисдикции на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже Совет министров самопровозглашенной ДНР опубликовал список из 43 предприятий и организаций украинской юрисдикции, на которых введено внешнее управление. В числе предприятий — Енакиевский металлургический, Ясиновский коксохимический, Харцызский трубный заводы, концерн "Стирол", шахты имени Засядько и "Комсомолец Донбасса", "Донецкоблэнерго", "Укртелеком", а также стадион "Донбасс Арена".

Послы ЕС продлили санкции против Януковича еще на год

Послы стран-членов Европейского Союза продлили санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год, сообщили в Совете ЕС по результатам заседания. "Решение принято в отношении 15 лиц", — сообщили в Совете. В пятницу это решение будет утверждено Советом ЕС. Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад.

Обыски в офисах "Укрзализныци"

Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ проводят в четверг сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця", сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец со ссылкой на информацию заместителя прокурора Андрея Андреева. По ее словам, в настоящее время следственные действия продолжаются. Между тем в пресс-службе "Укрзализныци" не смогли объяснить, в связи с чем проводится обыск.

Вручение подозрения и инфаркт Насирова

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным. Насирова подозревают в нанесении ущерба на сумму 2 млрд грн.

Глава "Киевавтодора" решил уволиться после обрушения Шулявского моста

Глава "Киевавтодора" Александр Густелев написал заявление на увольнение после инцидента с Шулявским мостом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В понедельник, 27 февраля, вечером в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль столицы. Движение по мосту возобновили во вторник ко второй половине дня. Строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Вооруженный угон маршрутки в Киеве

В Киеве на Радужном массиве утром в четверг вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. По информации СМИ, мужчина пол угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами, открыл огонь, но люди успели выскочить. После этого началась погоня, в результате которой маршрутка протаранила авто, в результате чего пострадал водитель. В результате происшествия ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки, полиция объявила преступника в розыск.

ЧП в Киевсовете: угрозы в адрес Кличко вылились в драку

На пленарном заседании Киевского горсовета в четверг подрались депутаты. По данным СМИ, драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко. Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко пригрозил "вынести ногами вперед" мэра Киева Виталия Кличко.

В Киеве переименовали Музей русского искусства

Киевский городской совет в четверг переименовал Музей русского искусства в Киевскую картинную галерею, сообщается на сайте столичного горсовета. Музей русского искусства, где сейчас экспонируется более 13 тысяч культурных памятников, будет носить свое первое название — Национальный музей "Киевская картинная галерея" (официальное сокращенное название — Киевская национальная картинная галерея).

Стець поручил подготовить "черный список" сайтов для их закрытия

Министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны. Как отметил министр, данный перечень будет обсуждаться со Службой безопасности Украины и в экспертном совете. После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

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