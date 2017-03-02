Гройсман решил проверить условия труда шахтеров

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нужно проверить все условия труда шахтеров. Об этом он сказал в ходе поездки на шахту "Степная", где сегодня произошел взрыв и обрушение горной породы.

С участием премьера прошло заседание комиссии, которая рассматривает причины, приведшие к трагедии.

Как заявил Гройсман журналистам перед началом заседания, о семьях погибших и травмированных позаботятся должным образом.

Также премьер заявил, что сегодня нужно принимать решение о проверке всех условий труда шахтеров.

"Я хотел бы заслушать сегодня всех – и кто имел отношение к работы данной шахты, и к шахтам Украины вообще. Сегодня нужно принимать более широкое решение о проверке всех условий труда шахтеров. Им и так несладко под землей. Условия работы должны быть хорошими, по крайней мере, жизнь и безопасность людей", – подчеркнул Гройсман.

В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горняка. В стране объявлен траур по погибшим.