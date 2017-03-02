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    По взрыву на шахте во Львовской области открыто уголовное дело

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (8)

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    В прокуратуре сообщили, что в ближайшее время следователями будут вынесены постановления на назначение соответствующих экспертиз с целью установления обстоятельств трагедии, ее причин и условий.
    RIA News Виталий Аньков

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Уголовное производство открыто по факту взрыва на шахте "Степная" во Львовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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    Глава Львовской ОГА о ситуации на шахте после взрыва

    Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. Вместе с тем, согласно данным ГСЧС, на шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли.

    "Сегодня, 2 марта, около 13.00 поступило сообщение о взрыве на глубине 550 м в 119 штрека на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", в результате чего 8 человек погибли, еще 6 человек получили тяжелые травмы. По данному факту под процессуальным руководством Червоноградской местной прокуратуры Сокальским отделением полиции внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", — говорится в сообщении.

    Создана группа следователей из числа сотрудников полиции и группа процессуальных руководителей. В ближайшее время следователями будут вынесены постановления на назначение соответствующих экспертиз с целью установления обстоятельств трагедии, ее причин и условий, а также виновные.

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